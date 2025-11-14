MotoGP își cere „Scuze”: sportul, prea captivant? / Un mesaj viral înaintea finalei de la Valencia

Într-o mișcare de PR neașteptată și plină de umor, MotoGP a publicat un mesaj oficial de „scuze” care a devenit rapid viral, chiar înaintea marelui final al sezonului din acest weekend, la Valencia.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Organizația a recunoscut, cu o notă de mândrie ironică, faptul că spectacolul oferit pe circuit a cauzat o „perturbare considerabilă” în viețile fanilor, în special în weekenduri.

„ne pare rău, dar nu prea ne pare rău”

Mesajul, intitulat „OFERIM SCUZE OFICIALE” (OFFICIAL APOLOGY), recunoaște că MotoGP a perturbat viețile oamenilor prin:

Creșterea ritmului cardiac în timp ce urmăresc bătăliile de pe pistă.

în timp ce urmăresc bătăliile de pe pistă. Deteriorarea tapițeriei canapelei de la „statul în vârful scaunului”.

de la „statul în vârful scaunului”. Sfidarea legilor gravitației prin saves și wheelies.

prin saves și wheelies. Un exces de coolness din partea piloților.

din partea piloților. Sesiuni de binge-watching al documentarelor în pauza dintre sesiuni.

„Regretăm profund că am făcut ca orice altceva să pară plictisitor în comparație cu cel mai electrizant sport de pe Pământ,” se arată în mesaj. „Știm că buzz-ul din timpul vizionării MotoGP nu poate fi replicat și nu putem decât să ne cerem scuze.”

Mesajul, care a adunat rapid zeci de mii de aprecieri și comentarii, a fost încheiat cu o invitație directă la marea finală: „… și vă reamintim să vă conectați în acest weekend pentru finala din Valencia. Speed and love, MotoGP.”

Toată acțiunea se mută la Valencia

Mesajul viral nu este doar o glumă, ci și un reminder perfect pentru fanii din întreaga lume: sezonul 2025 al MotoGP ajunge la apogeu în acest weekend (14-16 noiembrie) pe Circuitul Ricardo Tormo din Valencia, Spania.

Circuitul este gazda tradițională a ultimei etape, fiind un loc unde de multe ori se decid titluri mondiale. Fanii sunt așteptați să urmărească un weekend plin de adrenalină, de la calificări și cursa Sprint de sâmbătă, până la Marele Premiu de duminică, unde se va trage cortina peste un alt sezon spectaculos.

Un final de sezon pe măsură

Sub hashtag-ul #MotoGP Sorry, not sorry, organizația a reușit să creeze o interacțiune autentică și amuzantă cu publicul, evidențiind exact elementele care fac din MotoGP un spectacol unic: viteza, curajul și dramatismul.