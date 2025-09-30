Schimbul de ulei la motocicletă: înainte sau după „iernat”?

Pe măsură ce zilele devin mai scurte și temperaturile scad, mulți motocicliști încep pregătirile pentru depozitarea motocicletelor pe perioada iernii. Una dintre întrebările recurente este dacă uleiul ar trebui schimbat înainte de perioada de repaus sau la începutul primăverii.

Două tabere, o singură întrebare

În comunitatea moto există două opinii principale:

Schimbul înainte de depozitare: susținătorii acestei practici argumentează că uleiul uzat conține murdărie și reziduuri de combustie, iar păstrarea lui în motor timp de luni de zile poate favoriza coroziunea și depunerile.

Schimbul primăvara: alții preferă să înceapă sezonul cu ulei proaspăt, considerând că este mai avantajos ca acesta să nu rămână nefolosit în motor pe durata iernii.

Recomandarea specialiștilor: schimb înainte de pauza de iarnă

Atelierele de service și experții în motoare recomandă schimbarea uleiului înainte depozitării. Explicația este legată de procesele chimice care au loc în uleiul folosit. Reziduurile de combustibil, acizii și umezeala pot ataca componentele metalice ale motorului și pot favoriza coroziunea în perioada de inactivitate.

Cu ulei proaspăt, motorul rămâne protejat pe durata iernii, iar la începutul primăverii este suficientă o verificare de rutină înainte de a reveni pe șosea.

De ce este necesară schimbarea uleiului

Uleiul de motor nu este un lubrifiant permanent. În timpul utilizării, el este supus uzurii:

temperaturile ridicate duc la îmbătrânirea termică;

funinginea și particulele metalice îl contaminează;

reziduurile chimice din ardere îi modifică compoziția.

Lăsat prea mult timp în motor, uleiul își pierde proprietățile de lubrifiere, iar riscul de deteriorare a componentelor crește.

Îmbătrânirea uleiului în timpul staționării

Chiar și atunci când motocicleta nu este utilizată, uleiul suferă procese de degradare:

Oxidarea: oxigenul din aer modifică structura moleculară a uleiului;

Pierderea aditivilor: substanțele speciale din compoziție își reduc eficiența;

Absorbția de umiditate: variațiile de temperatură favorizează condensul în motor.

Pe termen lung, particulele de uzură și hidrocarburile nearse se depun în baia de ulei, formând un nămol care poate reduce volumul util al uleiului și poate bloca canalele de ungere dacă este aspirat de pompa de ulei.

Rolul uleiului în motor

Uleiul de motor are mai multe funcții esențiale:

lubrifiere , reducând frecarea și protejând piesele în mișcare;

răcire, prin disiparea căldurii generate de motor;

curățare, prin reținerea impurităților și a reziduurilor;

, prin reținerea impurităților și a reziduurilor; protecție anticorozivă, formând un film protector pe suprafețele metalice.

Prin schimbarea uleiului înainte de depozitarea motocicletei, motorul rămâne curat și protejat pe durata iernii, iar pregătirea pentru noul sezon se rezumă la o simplă verificare mecanică.