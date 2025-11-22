Yamaha prezintă conceptul YE-01, primul său e-motocrosser orientat spre competițiile MXEP

Yamaha și-a făcut oficial cunoscute planurile în domeniul competițiilor electrice odată cu prezentarea modelului YE-01, un concept de motocros electric dezvăluit în premieră la ediția din acest an a salonului EICMA. Prototipul marchează începutul unei noi etape pentru constructorul japonez, care privește direct către viitorul seriei MXEP – primul campionat dedicat exclusiv motocicletelor electrice de motocros.

YE-01 este rezultatul parteneriatului strategic încheiat de Yamaha cu compania franceză Electric Motion, un nume deja familiar în Trial World Championship și FIM E-Xplorer World Cup. Colaborarea survine într-un moment în care producătorul japonez își accelerează demersurile pentru atingerea obiectivului de neutralitate carbon până în 2050.

Conceptul YE-01 are la bază modelul YZ450F din 2026, de la care preia cadrul, suspensiile KYB complet ajustabile, ergonomia și majoritatea elementelor de caroserie. Diferențele apar la nivelul propulsiei: motocicleta este echipată cu un ansamblu electric răcit cu lichid, dezvoltat împreună cu Electric Motion, și dispune de o ambreiaj hidraulic — o soluție rar întâlnită până acum în segmentul e-motocross. Yamaha afirmă că nivelul de performanță preconizat este comparabil cu cel al clasei MXGP.

Bateria este amplasată pentru a optimiza centrul de greutate, într-o manieră similară filozofiei de proiectare a modelului YZ450F, care folosește o arhitectură a motorului cu chiulasă inversată pentru o distribuție mai eficientă a maselor. Producătorul menționează existența mai multor moduri de livrare a puterii și a unor sisteme de asistență pentru pilot, precum controlul tracțiunii, însă detaliile tehnice complete nu au fost comunicate.

Yamaha explică faptul că dezvoltarea YE-01 continuă pe măsură ce proiectul avansează către debutul campionatului MXEP. Motocicleta va trece prin mai multe faze de testare cu piloții de test ai echipei de motocros Yamaha, în contextul pregătirii sezonului inaugural, programat să includă șase etape desfășurate în Europa începând de anul viitor.

Deocamdată nu există un calendar pentru lansarea modelului în versiune finală. Producătorul comunică doar că YE-01 este un proiect activ aflat în dezvoltare continuă. Apariția conceptului, alături de evoluțiile anunțate de alți producători, indică faptul că tranziția spre motociclete electrice destinate competițiilor de off-road se intensifică.