Charles Leclerc a încheiat pe primul loc a doua zi de teste oficiale de pre-sezon din Bahrain. Pilotul Ferrari a stabilit cel mai bun timp al zilei și i-a devansat pe Lando Norris și Ollie Bearman.

Leclerc a fost cel mai rapid în sesiunea de dimineață, disputată în condiții de temperatură ridicată pe Bahrain International Circuit. Monegascul a oprit cronometrul la 1m34.273s. Acest timp a rămas reperul zilei și după sesiunea de după-amiază, când rulajele au continuat sub lumina reflectoarelor.

Leclerc a încheiat cu puțin peste o jumătate de secundă în fața lui Norris. Campionul mondial en-titre a avut o scurtă oprire în prima parte a zilei, dar a depășit pragul de 100 de tururi. Bearman a fost al treilea, la aproximativ o secundă de lider. Și el a petrecut întreaga zi la volan și a acumulat peste 100 de tururi.

La Mercedes, ziua a fost împărțită între cei doi piloți. Kimi Antonelli a fost afectat de o problemă la unitatea de putere dimineață. A parcurs doar trei tururi. După-amiază, George Russell a preluat monopostul și a încheiat al patrulea în clasamentul general.

Isack Hadjar, aflat la primul său sezon cu Red Bull, a avut și el probleme tehnice la începutul zilei. Sesiunea de seară a fost mai fluentă pentru francez. A terminat în top cinci.

Audi și-a continuat programul de pregătire pentru debutul în Formula 1. Gabriel Bortoleto a fost al șaselea, iar Nico Hulkenberg al zecelea. Între ei s-au clasat Pierre Gasly, Valtteri Bottas și Alex Albon.

Bottas a pierdut o oglindă în timpul sesiunii de după-amiază. Sergio Perez a suferit și el o oprire pe circuit în primele ore ale zilei, după ce monopostul Cadillac s-a oprit pe traseu.

Pentru Racing Bulls, Arvid Lindblad și Liam Lawson au acumulat un număr consistent de tururi. S-au clasat pe locurile 11 și 13. Între ei s-a aflat Carlos Sainz, iar Fernando Alonso a fost al 14-lea pentru Aston Martin.

DAY TWO CLASSIFICATION 🚨 Charles Leclerc sets the fastest time on the second day of Pre-Season Testing in Bahrain 👏#F1 #F1Testing pic.twitter.com/37e1RlekNz — Formula 1 (@F1) February 12, 2026

Finalul zilei a inclus mai multe verificări de sistem realizate de Race Control. Pe circuit au fost afișate mesaje de steag galben, steag roșu și Virtual Safety Car. Piloții au reacționat conform procedurilor.

Testele vor continua vineri, când este programată a treia și ultima zi a primei sesiuni oficiale de pre-sezon din Bahrain.