FOTO Ferrari a construit un nou circuit de teste / e-Vortex se află adiacent pistei Fiorano

Ferrari a construit un nou circuit de teste pentru mașinile sale. Cu o lungime de aproximativ doi kilometri și o suprafață de 37.000 m2, acesta reprezintă „un pas fundamental în îmbunătățirea testării funcționale a mașinilor sport proaspăt ieșite de pe linia de producție”, transmite Ferrari într-un comunicat de presă.
Pista, împărțită în multiple sectoare
Circuitul a fost proiectat pentru a îndeplini „cele mai avansate cerințe de dezvoltare” și validare și permite testare precisă și repetabilă în condiții ridicate de siguranță. Pista este împărțită într-o serie de sectoare, fiecare dedicat unui aspect specific al performanței.
Circuitul e-Vortex dispune de două curbe largi cu înclinare și pantă longitudinală, o linie dreaptă centrală și curbe de manevrabilitate dedicate studiului comportamentului dinamic. Suprafețele speciale ale drumului, dezvoltate folosind „experiența și expertiza Ferrari”, permit o analiză „aprofundată” a confortului și performanței fiecărui model care iese pe poarta fabricii.
Ferrari e-Vortex va permite transferul treptat al activităților de testare de pe șosea pe pistă, asigurând o evaluare și mai obiectivă a performanței și identificarea mai rapidă a oricăror anomalii. În plus, concentrarea testelor în noua zonă de testare va contribui la reducerea impactului asupra traficului din zona înconjurătoare.
Pentru a completa circuitul, a fost construit un nou atelier de revizie de 1.000 m², care va găzdui verificările statice și anumite lucrări la mașini, optimizând și mai mult fluxurile interne și procesul de revizie a mașinilor.
Caracteristicile principale ale pistei de testare Ferrari e-Vortex
- Lungime: 1.887 m
- Suprafața pistei: 37.351 m²
- Suprafața atelierului: 1.000 m²
- Lățimea benzilor: de la 6 la 14 m
- Lungimea liniei drepte principale: 600 m
- Pavaj special cu blocuri de porfir
- Secțiuni separate pentru analiza NVH, confort și durabilitate
- Durata lucrărilor: mai puțin de 4 luni