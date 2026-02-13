Andrea Kimi Antonelli a fost cel mai rapid în ultima zi a primului test de pre-sezon din 2026, desfășurat pe circuitul Bahrain International Circuit. Mercedes a ocupat primele două poziții în clasament.

Dimineața, George Russell a stabilit timpul de referință, 1m 33.918s. În sesiunea de după-amiază, Antonelli a coborât ștacheta la 1m 33.669s. Performanța a venit în ciuda unor pauze în garaj, în timp ce echipa a lucrat la monopostul W17.

Pe locul al treilea a încheiat Lewis Hamilton, după o zi completă la volanul noului Ferrari. Timpul său a fost cu puțin peste jumătate de secundă mai lent decât cel al lui Antonelli. Hamilton a parcurs mai multe stinturi lungi, dar s-a oprit pe circuit în ultimele minute ale sesiunii.

Oscar Piastri a fost al patrulea. Pilotul McLaren a rulat atât dimineața, cât și după-amiaza. În spatele său s-au clasat piloții Red Bull, Max Verstappen și Isack Hadjar. Hadjar a făcut declarații optimiste despre noua unitate de putere a echipei.

La Haas, Esteban Ocon și Ollie Bearman au împărțit ziua. Au încheiat pe locurile șapte și nouă. Între ei s-a clasat Franco Colapinto, pentru Alpine. Top 10 a fost completat de Nico Hulkenberg, care a dus monopostul Audi în primele zece poziții.

Pe finalul zilei au apărut mai multe ieșiri în decor. Alex Albon a blocat puternic roțile și a ieșit de pe pistă. El a terminat pe 11, înaintea lui Liam Lawson și a coechipierului său de la Williams, Carlos Sainz.

În continuare s-au clasat Gabriel Bortoleto și Lance Stroll. Stroll a declarat că Aston Martin este, în acest moment, la aproximativ patru secunde și jumătate de ritmul fruntașilor. Pentru Cadillac, Valtteri Bottas și Sergio Perez au încheiat ziua după ce au împărțit monopostul.

Bottas a provocat un steag roșu la începutul sesiunii, când mașina s-a oprit pe circuit. Problema a fost remediată, iar Perez a revenit pe pistă după-amiaza. Mexicanul a parcurs mai mult decât distanța unei curse.

La capitolul tururi, Piastri a depășit 150 de tururi și a avut una dintre cele mai productive zile. Hamilton, Colapinto și Lawson au trecut fiecare de două distanțe de cursă.

Primul test din Bahrain s-a încheiat. Echipele vor analiza datele în următoarele zile. Următoarea sesiune de teste este programată tot la Sakhir, în perioada 18–20 februarie.