Bezzecchi obține pole position-ul la Valencia într-o sesiune de calificări decisă în doar 0,096 secunde

Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) a încheiat ultima sesiune de calificări a sezonului MotoGP pe prima poziție, într-un duel extrem de strâns în care primele cinci locuri au fost separate de mai puțin de o zecime de secundă. Timpul de 1:28.809 reușit de pilotul italian a fost cu 0.026 secunde mai rapid decât cel al lui Alex Márquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) și cu 0.044 secunde sub performanța lui Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team). Toți cei cinci au înregistrat tururi mai rapide decât precedentul record al circuitului Ricardo Tormo.

Q1: Fernandez și Zarco trec mai departe, Bagnaia se confruntă cu probleme tehnice

Prima parte a calificărilor a debutat cu o căzătură pentru Augusto Fernandez (Yamaha Factory Racing Team) la virajul 8, în timp ce Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Aprilia) a stabilit ritmul, urmat îndeaproape de Johann Zarco (Castrol Honda LCR) și de Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team). Diferențele au fost minime, doar 0.099 secunde despărțind primii patru piloți.

Cu mai puțin de cinci minute înainte de final, Bagnaia a urcat pe poziția a doua, la 0.030 secunde de timpul lui Raul Fernandez. Pilotul Aprilia a reacționat imediat, coborând la 1:29.036 și extinzându-și avansul. În scurt timp, Bagnaia a fost nevoit să oprească din cauza unei probleme tehnice, iar Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) l-a scos din zona de calificare directă în Q2. Aleix Espargaró și apoi Zarco au schimbat între ei poziția secundă, iar Luca Marini (Honda HRC Castrol) a urcat pe locul al treilea pe finalul sesiunii.

Astfel, Raul Fernandez și Johann Zarco au obținut acces în Q2, în timp ce dublul campion mondial en titre, Bagnaia, va pleca de pe poziția a 16-a pe grilă, cu un loc în fața lui Jorge Martín (Aprilia Racing), revenit la Valencia.

Q2: o luptă pentru pole decisă în ultimele minute

A doua sesiune de calificări a debutat cu Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) stabilind timpul de referință, 1:29.298, urmat de Raul Fernandez și Franco Morbidelli. Bezzecchi a avut un moment dificil la virajul 2, ieșind în pietriș la a doua încercare rapidă, în timp ce Alex Márquez a semnat primul tur în 1:28 al weekendului.

Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) a urcat provizoriu pe prima linie, însă lupta a rămas deschisă. Pe un set nou de anvelope, Bezzecchi a revenit și a stabilit timpul care avea să îi aducă pole-ul — 1:28.809, un nou record absolut al circuitului.

Quartararo, Marquez, Di Giannantonio și Acosta au continuat să își îmbunătățească timpii, iar Raul Fernandez a urcat pe locul al patrulea, într-o sesiune în care primele cinci poziții au încăput în intervalul de 0.096 secunde. Niciun pilot nu a reușit însă să îmbunătățească reperul italianului în ultimele minute, pe fondul uzurii crescute a pneurilor.

Grila de start pentru Valencia

Deși la doar 0.058 secunde de pole, Raul Fernandez va porni din linia a doua, reflectând nivelul extrem de ridicat al competitivității în MotoGP. Pedro Acosta a încheiat pe locul al cincilea, la mai puțin de o zecime de câștigătorul sesiunii, iar Fabio Quartararo a ocupat poziția a șasea.

Morbidelli, Miller și Fermín Aldeguer vor forma linia a treia, în timp ce Joan Mir, Zarco și Ai Ogura se vor lansa de pe pozițiile 10–12.

Pregătiri pentru Tissot Sprint

Calificările extrem de strânse anunță un sprint intens, programat pe 13 tururi pe circuitul Ricardo Tormo. Duelurile din Q2 lasă așteptări ridicate pentru o cursă în care diferențele minime ar putea decide configurația finală a clasamentului.