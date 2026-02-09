Municipiul Craiova a lansat procedura de achiziție pentru 20 de autobuze electrice de 12 metri, împreună cu 20 de stații de încărcare lentă și 3 rapide, într-un proiect în valoare de 50 de milioane de lei (10 milioane de euro), finanțat prin Programul Operațional Regional (POR) 2021-2027.

Obiectivul investiției este reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și eficientizarea transportului public, pentru a diminua dependența de autoturismele personale, conform unui anunț publicat pe SEAP.

În ultimii ani, România a achiziționat constant autobuze electrice, atât prin PNRR, cât și prin programe europene, cu furnizori în special turcești. Din cauza prețului și a eficienței energetice, cele mai competitive oferte vin de la producători precum Anadolu, Karsan sau BMC, autoritățile locale prioritizând soluțiile cu cel mai mic cost pe ciclu de viață.

Craiova se află la a treia achiziție majoră de autobuze electrice. În cadrul primei achiziții, 30 de autobuze Solaris Urbino 12 au intrat treptat în circulație începând cu 2021, finanțate prin POR 2014-2020. În 2023, orașul a primit 16 autobuze electrice articulate de 18 metri, produse de BMC Truck & Bus (model ZTE Granton), printr-o licitație organizată de Ministerul Dezvoltării pentru mai multe orașe.

În prezent, jumătate din parcul de autobuze al Craiovei este electric, iar autoritățile continuă tranziția spre un transport public mai verde și mai sustenabil.