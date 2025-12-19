Geely Starray EM-i intră oficial pe piața din România / Cât costă SUV-ul hibrid cu autonomie de aproape 950 Km, rival pentru BYD Seal 6 DM-i

Geely anunță lansarea oficială pe piața din România a noului Starray EM-i, un SUV plug-in hibrid din segmentul C, prezentat publicului local după premiera globală și după confirmarea planurilor de extindere pe piețele europene. Modelul marchează un pas important pentru ofensiva Geely în zona vehiculelor electrificate și vine cu un pachet tehnic gândit să răspundă direct cerințelor actuale de eficiență, siguranță și autonomie.

Starray EM-i este construit pe platforma GEA, concepută pentru a susține motorizări electrice, plug-in hibrid și soluții cu autonomie extinsă. Platforma permite o integrare flexibilă a sistemelor de propulsie, dar miza majoră este siguranța. Geely a introdus un sistem de izolare în cinci straturi pentru componentele electrice și termice, o structură de protecție internă de tip „6 orizontal – 4 vertical”, precum și inele de protecție la 360° în jurul bateriei și rezervorului.

Aceste soluții tehnice se reflectă și în rezultatele obținute la testele de siguranță, Geely Starray EM-i fiind evaluat cu 5 stele Euro NCAP, un argument important într-un segment extrem de competitiv.

Design aerodinamic și identitate modernă

Din punct de vedere estetic, Starray EM-i adoptă un design modern, cu linii fluide și proporții echilibrate. Partea frontală este dominată de blocuri optice LED și de o semnătură luminoasă clar conturată, în timp ce spatele integrează o bandă LED pe toată lățimea, care accentuează vizual lățimea SUV-ului. Profilul lateral, cu plafon ușor coborât și suprafețe curate, sugerează dinamism și stabilitate.

Aerodinamica a fost optimizată până la un coeficient de 0,288 Cd, contribuind la reducerea consumului și a zgomotului la rulare, inclusiv la viteze de autostradă.

Pentru piața europeană, Geely Starray EM-i este echipat cu sistemul EM-i Super Hybrid, care combină un motor pe benzină de 1,5 litri, cu o putere de 99 CP, și un motor electric de 218 CP, cu un cuplu maxim de 262 Nm.

Bateria de 18,4 kWh permite o autonomie pur electrică de până la 83 km WLTP, suficientă pentru majoritatea deplasărilor zilnice în mediul urban. În utilizare mixtă, autonomia totală ajunge la 943 km, sistemul hibrid intervenind automat la drum lung. Încărcarea rapidă DC de 30 kW permite alimentarea bateriei de la 30% la 80% în mai puțin de 20 de minute, în timp ce încărcarea AC de 6,6 kW finalizează un ciclu complet în sub 3 ore.

Spațiu interior, tehnologie și dotări

Interiorul este dimensionat peste media segmentului, cu un ampatament de 2.755 mm și un coeficient de utilizare a spațiului de 67,5%. Portbagajul oferă 528 litri, extensibili până la 2.065 litri cu bancheta rabatată. Cockpitul inteligent Flyme Auto integrează un instrumentar digital de 10,2 inci, un ecran central de 15,4 inci și un head-up display de 13,8 inci, cu suport pentru actualizări OTA. Sistemele de asistență de nivel L2 sunt standard, susținute de o cameră panoramică 360°.

Geely Starray EM-i este disponibil în România de la circa 37.000 EURO pentru versiunea Pro și 39.000 EURO pentru versiunea Max. În perioada de precomandă, versiunea de top beneficiază de un discount ajungând la 37.000 EURO.

Rivalul direct, BYD Seal 6 DM-i, este poziționat astfel pe piața locală: versiunea Boost pornește de la 36.490 EURO, Comfort Lite ajunge la 42.000 EUR, iar nivelul Comfort urcă la 43.000 EURO. Diferențele de preț și echipare plasează Starray EM-i ca o alternativă competitivă în zona SUV-urilor plug-in hibride din segmentul C.