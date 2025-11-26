Constructorul chinez GAC a intrat oficial în producția europeană de vehicule electrice, odată cu demararea asamblării SUV-ului electric Aion V la fabrica Magna Steyr din Graz. Informațiile sunt confirmate inclusiv de Reuters, care notează că parteneriatul dintre cele două companii oferă producătorului chinez o cale de acces pe piața UE fără taxele aplicate mașinilor fabricate în China.

Decizia vine într-un context în care Uniunea Europeană a introdus tarife ce pot ajunge până la 37% la sută pentru electricele importate din China. În plus, Aion V intră într-un segment deja competitiv în Europa, unde modele precum Kia EV5 și Geely EX5 sunt considerate rivali direcți în zona SUV-urilor electrice accesibile.

Prin urmare, GAC, asemenea altor mărci asiatice precum Xpeng, a optat pentru producția locală în Europa, folosindu-se de capacitățile Magna Steyr, uzină cunoscută pentru colaborări cu nume precum Mercedes-Benz G-Class sau Jaguar I-Pace. În trecut, aceeași linie a asamblat și Fisker Ocean, înainte ca proiectul să fie abandonat.

Oficialii GAC afirmă că Europa este o piață esențială pentru strategia globală a companiei și un punct-cheie pentru tranziția la vehicule electrice. Parteneriatul cu Magna este privit ca un pas important pentru extinderea prezenței pe continent.

Aion V, primul model GAC produs pe sol european

Aion V este primul vehicul al grupului chinez fabricat în UE. SUV-ul electric se află în producție de serie și a debutat deja în Finlanda, Polonia și Portugalia, urmând să fie introdus treptat și pe alte piețe europene.

Modelul a fost testat recent de Euro NCAP, unde a obținut cinci stele, un rezultat important pentru un constructor aflat la început în Europa. Aion V este echipat cu un motor electric amplasat pe puntea față, care dezvoltă aproximativ 200 de cai putere. Bateria LFP de 65 de kilowatt-oră promite o autonomie WLTP de peste 500 de kilometri. Încărcarea rapidă ajunge la o putere de până la 180 de kilowați, în timp ce încărcarea AC este limitată la 11 kilowați.

Preț și poziționare pe piață

În Germania, Aion V pornește de la circa 36.000 de euro, un preț competitiv în raport cu dimensiunile și dotările sale. Versiunea standardul include două ecrane, trapă panoramică, scaune față ventilate și încălzite, banchetă încălzită, volan încălzit și climatizare cu pompă de căldură. Prin comparație, Tesla Model Y în varianta de bază este mai scumpă și mai puțin echipată, deși beneficiază de producție europeană.

GAC nu este singurul producător chinez care își mută producția în Europa. Xpeng colaborează deja cu Magna pentru două modele, iar BYD pregătește o uzină în Ungaria. Tendința arată interesul tot mai mare al mărcilor chineze pentru o prezență locală în Uniunea Europeană, atât pentru a evita tarifele, cât și pentru a câștiga încrederea clienților europeni.