Serviciul din spatele problemelor masive de internet din prezent, Cloudflare, o companie care susține în mod invizibil o mare parte din internet, a ajuns în atenția tuturor azi dimineață.

Compania este unul dintre numeroșii furnizori de infrastructură web care facilitează accesul utilizatorilor la diferite site-uri. La fel ca în cazul altor firme similare, cum ar fi Amazon Web Services, acestea rămân în mare parte invizibile, până când apare o problemă, relatează The Independent.

Acest lucru s-a întâmplat chiar azi, când multe dintre cele mai mari site-uri web din lume au încetat să se încarce în mod normal. Vizitatorii rețelei X, cunoscut anterior sub numele de Twitter, și ai altor site-uri au văzut în schimb un mesaj de la Cloudflare.

Compania i-a informat că a apărut o eroare, că sistemele sale nu funcționează corect și că ar trebui să „reîncerce (pagina) în câteva minute”.

Cloudflare se descrie ca „una dintre cele mai mari rețele din lume”, cu „milioane de proprietăți (administrate) pe internet”. „Astăzi, companiile, organizațiile non-profit, bloggerii și oricine are prezență pe internet se bucură de site-uri web și aplicații mai rapide și mai sigure datorită Cloudflare”, se arată pe site-ul său web.

Cloudflare realizează acest lucru printr-o gamă completă de produse. Însă oferta sa cea mai cunoscută și mai importantă este un set de tehnologii care asigură că site-urile pot rămâne online atunci când primesc un trafic intens, fie că acesta provine de la un număr neobișnuit de mare de vizitatori, fie că este vorba de un atac menit să blocheze site-ul.

În forma cea mai simplă a internetului, un computer solicită accesul la un site web și primește datele de la un server, care sunt apoi încărcate pe ecran. Însă, în aceste configurații simple, serverele pot fi copleșite de cereri și, ca urmare, pot funcționa lent sau se pot defecta complet.

Cloudflare și alte companii similare se află între computere și site-urile web originale. Acești furnizori de infrastructură de internet pot apoi utiliza centrele de date mai rezistente pentru a furniza accesul la site-uri într-un mod rapid și fiabil.

Cu toate acestea, asta înseamnă că problemele la companii precum Cloudflare pot duce la căderea rapidă a site-urilor. Și deoarece oferă aceste instrumente unei game atât de variate de pagini web, problemele pot bloca rapid un număr mare de site-uri aparent fără legătură între ele.

Acesta este ceea ce s-a întâmplat luna trecută, când un alt furnizor de infrastructură web, Amazon Web Services, sau AWS, a suferit o întrerupere similară. În ambele cazuri, aceste companii sunt de obicei invizibile, deoarece furnizează pur și simplu acces cptre site-urile pe care oamenii doresc să le viziteze, dar devin brusc vizibile atunci când încetează să funcționeze.