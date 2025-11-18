Cloudflare a anunțat marți că rețeaua sa globală întâmpină probleme care „ar putea afecta mai mulți clienți”. Compania a precizat că investighează incidentul și va furniza mai multe detalii pe măsură ce va avea mai multe informații disponibile.

UPDATE 15:11 Cloudflare transmite că „problema a fost identificată și se lucrează la rezolvarea ei”.

UPDATE 14:56 Ce este Cloudflare? Serviciul invizibil din spatele întreruperilor masive care au afectat mai multe site-uri importante

Serviciul din spatele problemelor masive de internet din prezent, Cloudflare, o companie care susține în mod invizibil o mare parte din internet, a ajuns în atenția tuturor azi dimineață.

Compania este unul dintre numeroșii furnizori de infrastructură web care facilitează accesul utilizatorilor la diferite site-uri. La fel ca în cazul altor firme similare, cum ar fi Amazon Web Services, acestea rămân în mare parte invizibile, până când apare o problemă.

Acest lucru s-a întâmplat chiar azi, când multe dintre cele mai mari site-uri web din lume au încetat să se încarce în mod normal. Vizitatorii rețelei X, cunoscut anterior sub numele de Twitter, și ai altor site-uri au văzut în schimb un mesaj de la Cloudflare.

Compania i-a informat că a apărut o eroare, că sistemele sale nu funcționează corect și că ar trebui să „reîncerce (pagina) în câteva minute”.

Cloudflare se descrie ca „una dintre cele mai mari rețele din lume”, cu „milioane de proprietăți (administrate) pe internet”. „Astăzi, companiile, organizațiile non-profit, bloggerii și oricine are prezență pe internet se bucură de site-uri web și aplicații mai rapide și mai sigure datorită Cloudflare”, se arată pe site-ul său web.

Cloudflare realizează acest lucru printr-o gamă completă de produse. Însă oferta sa cea mai cunoscută și mai importantă este un set de tehnologii care asigură că site-urile pot rămâne online atunci când primesc un trafic intens, fie că acesta provine de la un număr neobișnuit de mare de vizitatori, fie că este vorba de un atac menit să blocheze site-ul.

În forma cea mai simplă a internetului, un computer solicită accesul la un site web și primește datele de la un server, care sunt apoi încărcate pe ecran. Însă, în aceste configurații simple, serverele pot fi copleșite de cereri și, ca urmare, pot funcționa lent sau se pot defecta complet.

Cloudflare și alte companii similare se află între computere și site-urile web originale. Acești furnizori de infrastructură de internet pot apoi utiliza centrele de date mai rezistente pentru a furniza accesul la site-uri într-un mod rapid și fiabil.

Cu toate acestea, asta înseamnă că problemele la companii precum Cloudflare pot duce la căderea rapidă a site-urilor. Și deoarece oferă aceste instrumente unei game atât de variate de pagini web, problemele pot bloca rapid un număr mare de site-uri aparent fără legătură între ele.

Acesta este ceea ce s-a întâmplat luna trecută, când un alt furnizor de infrastructură web, Amazon Web Services, sau AWS, a suferit o întrerupere similară. În ambele cazuri, aceste companii sunt de obicei invizibile, deoarece furnizează pur și simplu acces cptre site-urile pe care oamenii doresc să le viziteze, dar devin brusc vizibile atunci când încetează să funcționeze.

UPDATE 14:50 ChatGPT a picat din nou

ChatGPT nu funcționează din nou. Această pagină afișează o eroare care apare în mod repetat pe site-urile afectate: „Vă rugăm să deblocați challenges.cloudflare.com pentru a continua.”

UPDATE 14:43 Problema pare că nu a fost rezolvată

Din câte se pare, problemele au reapărut. Multe pagini nu se mai încarcă din nou.

Cloudflare menționează pe pagina sa de stare că „continuă să investigheze această problemă”. Aceasta este o nouă actualizare, publicată după ce a anunțat că problema a fost rezolvată, ceea ce sugerează că problemele persistă.

UPDATE 14:31 Down Detector semnalează probleme la OpenAI și League of Legends

Rețeaua de socializare X este cel mai cunoscut site care nu a mai funcționat ca urmare a problemelor Cloudflare de astăzi.

Totuși, site-ul de monitorizare Down Detector semnalează probleme la mai multe site-uri importante, care ar putea fi legate de întreruperea serviciilor Cloudflare. Printre ele se numără OpenAI, startup-ul care a dezvoltat ChatGPT, jocul video League of Legends, bet365, compania de plăți Sage etc.

De asemenea, utilizatori din întreaga lume au semnalat probleme cu serviciile PayPal și Uber.

UPDATE 12:25 Serviciile Cloudflare încep să își revină treptat.

„Observăm o revenire a serviciilor, dar clienții pot continua să constate rate de eroare mai mari decât în mod normal, pe măsură ce continuăm eforturile de remediere”, a transmis compania.

Vizitatorii mai multor site-uri, inclusiv al unor instituții din România, dar și al rețelei de socializare X, au fost întâmpinați cu un mesaj de eroare care indica faptul că, din cauza unor probleme Cloudflare, pagina nu putea fi afișată.

Site-ul Down Detector, care monitorizează întreruperile serviciilor online, a fost și el afectat de problemele tehnice.

Cloudflare este o infrastructură de internet care oferă multe tehnologii de bază care stau la baza experiențelor online de astăzi, inclusiv instrumente care protejează site-urile împotriva atacurilor cibernetice și asigură că acestea rămân online în condiții de trafic intens.

Context

Cloudflare Inc. este o companie americană care furnizează servicii de rețea de distribuție a conținutului, securitate cibernetică, atenuare DDoS etc., cu sediul în San Francisco, California.

Serviciile sale sunt menite să îmbunătățească securitatea, performanța și fiabilitatea site-urilor web. Practic, Cloudfare acționează ca un intermediar între vizitatori și serverul de găzduire al site-ului.

Știre în curs de actualizare…