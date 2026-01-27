Primăria Constanța pune la dispoziție gratuit o mașină special adaptată pentru persoanele cu dizabilități locomotorii

Primăria Municipiului Constanța, prin Direcția Generală de Asistență Socială, pune la dispoziția persoanelor cu dizabilități locomotorii serviciul Ability Taxi, o mașină special adaptată pentru transport gratuit.

Serviciul are ca scop facilitarea deplasărilor către medic, ședințe de recuperare, investigații medicale sau pentru obținerea dispozitivelor medicale, oferind siguranță și demnitate beneficiarilor.

Potrivit Info-Sud-Est, Transportul este destinat persoanelor cu certificat de handicap, cu domiciliul în municipiul Constanța și care nu sunt instituționalizate în centre rezidențiale publice. Solicitările se fac la numărul de telefon 0241 482 031, cu minimum 24 de ore înainte de deplasare.

Programul de funcționare este:

Luni – Joi: 08:00 – 16:30;

Vineri: 08:00 – 14:00.