Potrivit unei informații publicate de Motor1.com, producția actualului Mercedes-AMG C63 urmează să fie oprită în primăvara anului 2026, măsură ce face parte dintr-un plan mai amplu de restructurare a gamei AMG cu motoare în patru cilindri.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Modelul actual, echipat cu un motor în patru cilindri și sistem hibrid plug-in, nu a reușit niciodată să devină un adevărat succes în rândul pasionaților, iar reacțiile din piață au rămas rezervate încă de la lansare. Publicația care a prezentat informațiile susține că are acces la un document intern al constructorului, unde sunt detaliate datele de oprire pentru mai multe modele de performanță.

În document apare clar că tranziția va avea loc în două etape. Prima fază este programată pentru februarie 2026, când vor ieși din producție modelele Mercedes-AMG C43, GLC43 și GLA35.

Ulterior, în luna mai, va urma a doua etapă, în care vor fi retrase din ofertă actualele Mercedes-AMG C63 și GLC63. Singura excepție notabilă din această categorie este versiunea GLA45+, care ar urma să continue în producție și după această perioadă, cel mai probabil datorită performanțelor păstrate în limitele noilor reguli.

Care ar fi contextul deciziei

Constructorul german ar fi nevoit să facă aceste ajustări din cauza implementării unor reglementări de zgomot semnificativ mai stricte, introduse la nivel european de Comisia Economică a Națiunilor Unite pentru Europa. Normele reduc nivelul maxim permis pentru zgomotul exterior generat de vehicule, iar unele dintre motorizările actuale AMG nu s-ar mai încadra în noile praguri.

Actuala generație Mercedes-AMG C63 a fost lansată în 2022 și a reprezentat o schimbare radicală față de tradiția modelului. Trecerea de la motorul V8 de 4 litri, apreciat pentru caracterul său distinct, la un sistem hibrid bazat pe un propulsor de 2 litri cu patru cilindri a stârnit numeroase reacții negative.

Soluția tehnică a adus performanțe ridicate pe hârtie, dar percepția publicului a fost una rezervată, iar reputația modelului a avut de suferit. Există inclusiv perioade în care vânzările actualei versiuni au fost extrem de scăzute, semn că schimbarea de filozofie nu a convins clienții tradiționali ai diviziei AMG.

În acest context, decizia de a opri producția pare să fie rezultatul unei combinații între presiunea reglementărilor și nevoia de a ajusta strategia modelului după reacțiile din piață.