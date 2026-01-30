Unul din zece autoturisme vândute în Europa provine din China

Producătorii auto din China au ajuns să fabrice aproape una din zece mașini vândute luna trecută pe piața europeană, atingând un nivel record care încheie un an marcat de o expansiune accelerată. Creșterea a fost susținută în special de cererea puternică pentru vehicule hibride și electrice, potrivit unei analize Bloomberg, citată de Agerpres.

În luna decembrie, mărcile chineze au deținut o cotă de 9,5% din piața auto europeană, depășind pentru prima dată, la nivel trimestrial, vânzările rivalilor sud-coreeni, inclusiv Kia, arată datele furnizate de firma de consultanță Dataforce. Companii precum BYD și alți producători chinezi sunt așteptați să avanseze și mai mult în perioada următoare, pe fondul relaxării barierelor comerciale și al accelerării exporturilor din China.

„Am fost surprinși de ritmul rapid de adoptare a mașinilor chinezești în sudul Europei”

Creșterea cea mai pronunțată s-a înregistrat în segmentul vehiculelor electrice, care a generat cea mai mare parte a avansului pieței auto europene. Producătorii chinezi au valorificat avantajul lor competitiv în tehnologiile de baterii pentru a câștiga rapid clienți de vehicule electrice și hibride, de la piețele din Spania și Grecia până la Italia și Marea Britanie.

„Am fost surprinși de ritmul rapid de adoptare a mașinilor chinezești în sudul Europei. Știam că în aceste țări consumatorii sunt mai flexibili în alegerea mărcilor, dar o asemenea deschidere pentru vehiculele electrice nu era anticipată”, a declarat Julian Litzinger, analist Dataforce.

Potrivit datelor, mărcile chineze au reprezentat 16% din vânzările de vehicule electrifice din Europa în decembrie și 11% la nivelul întregului an 2025, o pondere de peste două ori mai mare față de 2024. Pe lângă jucătorii consacrați, precum BYD și SAIC Motor, volume importante au fost raportate și de Zhejiang Leapmotor Technology și Chery Automobile.

Presiune tot mai mare asupra industriei auto europene

Influența Chinei este și mai accentuată dacă sunt incluse vehiculele produse în China și comercializate sub mărci non-chineze, precum Tesla, Volkswagen, BMW sau Renault. Calculată astfel, aproape una din șapte mașini electrifice vândute în Europa în 2025 a fost fabricată în China.

Această expansiune subliniază presiunea tot mai mare asupra industriei auto europene, un sector strategic care asigură peste 13 milioane de locuri de muncă și joacă un rol-cheie în stabilitatea economică a continentului. Producătorii europeni, afectați de tarifele impuse de SUA și de pierderea cotei de piață în China, se confruntă acum cu o competiție intensă chiar pe piața internă, într-un moment în care tranziția către mobilitatea electrică este încă incompletă.

„Avansul mașinilor chinezești în Europa este masiv”, a avertizat Roberto Vavassori, președintele asociației italiene Anfia. În lipsa unor măsuri urgente, industria auto europeană riscă să nu poată compensa cele peste 110.000 de locuri de muncă pierdute în ultimele 18 luni, a spus acesta, subliniind că miza este una de supraviețuire pentru sector.

Producătorii chinezi i-au depășit pe cei americani în Europa

Semnele de încetinire lipsesc, iar producătorii chinezi, confruntați cu supracapacitate de producție pe piața internă și excluși practic de pe piața americană, și-au intensificat strategia de expansiune în Europa. BYD a anunțat pe 24 ianuarie că intenționează să majoreze livrările către piețele din afara Chinei cu aproape 25% în acest an.

În acest context, chiar și mărcile non-europene care produc de decenii în regiune și dispun de rețele consolidate de distribuție se tem că vor fi marginalizate de ofensiva chineză. Datele Dataforce arată că producătorii chinezi i-au depășit pe cei americani în Europa în al doilea trimestru din 2025 și au surclasat mărcile sud-coreene în ultimul trimestru al anului.

„Ascensiunea producătorilor chinezi va forța ieșirea de pe piață a altor mărci”

„Considerăm că ascensiunea producătorilor chinezi va forța ieșirea de pe piață a altor mărci”, a mai spus Litzinger. În condițiile în care vânzările totale rămân sub nivelurile de dinainte de pandemie, câștigarea unui volum semnificativ de către noii veniți va face competiția tot mai dificilă pentru restul industriei.

Fiind una dintre cele mai mari piețe auto la nivel global, Europa reprezintă o oportunitate uriașă pentru producătorii chinezi, dar și un risc major pentru un sector care contribuie cu peste 7% la PIB-ul Uniunii Europene și asigură 6,1% din locurile de muncă, potrivit estimărilor McKinsey & Co.