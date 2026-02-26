Stațiile de încărcare pentru mașini electrice vor trebui să respecte reguli mult mai clare privind modul în care măsoară și afișează energia livrată.

Uniunea Europeană a adoptat o modificare a Directivei 2014/32/UE care introduce, pentru prima dată, un cadru armonizat la nivel european pentru sistemele de măsurare din stațiile de încărcare (EVSE – MI-011), potrivit unui comunicat de presă.

Pe scurt, Bruxelles-ul vrea să se asigure că energia pentru care plătesc șoferii este măsurată corect, transparent și la aceleași standarde în toate statele membre.

Energia facturată trebuie să fie corectă

Noua anexă dedicată stațiilor de încărcare definește clar că sistemul de măsurare include toate funcțiile care înregistrează energia transferată între stație și vehicul, în punctul în care mașina este conectată.

Rezultatul acestei măsurători este baza de calcul pentru prețul plătit de client. De aceea, directiva prevede limite stricte privind abaterile admise și interzice orice sistem care ar putea „favoriza în mod sistematic una dintre părți”.

Mai simplu spus: nici operatorul, nici clientul nu trebuie să fie dezavantajați de modul în care este măsurată energia.

Datele trebuie să fie vizibile și verificabile

Un alt punct important ține de afișarea informațiilor. Energia livrată trebuie să fie vizibilă și accesibilă fără instrumente speciale – fie pe ecranul stației, fie prin afișaj la distanță, fie chiar pe dispozitivul utilizatorului.

În plus, rezultatul trebuie să fie trasabil până la sistemul de măsurare și protejat împotriva modificărilor sau manipulărilor.

Energia va fi afișată în kilowatt-oră (kWh), unitatea standard pe care o cunosc deja șoferii.

Cablurile pot fi schimbate, dar fără să afecteze măsurarea

Directiva abordează și o problemă practică: furtul sau deteriorarea cablurilor.

Dacă un cablu este înlocuibil, el trebuie identificat clar și sigilat separat, astfel încât schimbarea lui să nu afecteze partea metrologică a stației.

Regula este explicită: înlocuirea cablului nu trebuie să modifice acuratețea măsurării energiei.

Când intră în vigoare noile reguli

Statele membre trebuie să transpună directiva în legislația națională în termen de doi ani, iar aplicarea efectivă începe la 30 de luni de la intrarea în vigoare.

În același pachet legislativ sunt actualizate și regulile pentru distribuitoarele de gaz comprimat și pentru anumite contoare de energie, însă cea mai importantă noutate este introducerea unor standarde unitare pentru stațiile de încărcare electrică în întreaga Uniune Europeană.