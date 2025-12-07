dark
1 minute de citit
Aproape 30 de maşini, distruse de persoane necunoscute în Târgu Jiu

Redacția TechRider
7 decembrie 2025
Parbrizul spart al unei masini
Photo by Artyom Kulakov on Pexels
Persoane necunoscute au distrus prin rupere şi spargere parbrize, geamuri laterale sau oglinzi laterale a 27 de autoturisme ce se aflau parcate, în noaptea de sâmbătă spre duminică, pe două străzi din Târgu Jiu, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj, scrie Agerpres.

„La data de 7 decembrie 2025, în jurul orei 07:00, poliţişti din Târgu Jiu au fost sesizaţi prin apel 112 cu privire la faptul că, pe strada Termocentralei din localitate, mai multe autoturisme ar fi fost distruse.

Din primele verificări efectuate de poliţiştii ajunşi la faţa locului, a reieşit faptul că, în noaptea de 6 spre 7 decembrie a.c., persoane necunoscute ar fi distrus, prin rupere şi spargere, parbrize, geamuri laterale sau oglinzi laterale a 27 de autoturisme ce se aflau parcate pe strada Termocentralei şi Aleea Digului”, se menţionează într-un comunicat.

În cauză, poliţiştii au întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere.

„În continuare, sunt efectuate cercetări pentru identificarea persoanelor bănuite de săvârşirea infracţiunii şi luarea măsurilor legale”, a mai precizat IPJ Gorj.

