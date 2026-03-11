Prețul mediu al benzinei în Statele Unite a ajuns miercuri la 3,58 dolari pe galon, marcând cel mai ridicat nivel din ultimele 21 de luni, potrivit datelor furnizate de AAA, citate de CNN.

Aceasta reprezintă o creștere de 4 cenți față de ziua precedentă, în timp ce prețul mediu al motorinei a urcat cu 5 cenți, ajungând la 4,89 dolari pe galon.

Creșterile recente sunt semnificative: benzina s-a scumpit cu 38 de cenți în ultima săptămână și cu 64 de cenți în ultima lună, iar motorina a înregistrat un salt de 79 de cenți doar în ultimele șapte zile.

Acestea reprezintă cele mai mari creșteri săptămânale și lunare înregistrate de la începutul lunii martie 2022, imediat după invazia Rusiei în Ucraina și sancțiunile impuse acesteia.

Specialiștii atrag atenția că principalul factor al majorărilor actuale este războiul din Iran și amenințarea cu blocarea tranzitului prin Strâmtoarea Ormuz, prin care circulă aproximativ 20% din petrolul mondial.

Tensiunile au fost amplificate de atacurile Iranului asupra instalațiilor petroliere ale unor țări vecine bogate în petrol, precum Emiratele Arabe Unite, Qatar, Kuweit și Arabia Saudită.

Prețurile combustibililor rămân vulnerabile la evoluțiile internaționale și ar putea oscila în continuare, în funcție de contextul geopolitic și de fluctuațiile pieței globale de petrol.