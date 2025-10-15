WSJ: Retragerea SUA din ambițiile privind vehiculele electrice se răspândește în întreaga lume / Realitatea dură îi obligă pe producătorii auto europeni să pună frână tranziției spre EV

Retragerea SUA din ambițiile sale în domeniul vehiculelor electrice se răspândește în întreaga lume, se arată într-o analiză publicată de Wall Street Journal (WSJ).

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

În Canada, prim-ministrul Mark Carney a suspendat un decizie privind vânzarea de vehicule electrice care urma să intre în vigoare anul viitor. În Marea Britanie, premierul Keir Starmer a permis un calendar mai flexibil pentru atingerea obiectivelor țării în domeniul vehiculelor electrice. Iar Uniunea Europeană a cedat luna trecută presiunilor din partea producătorilor de automobile și a decis să-și reconsidere, cu un an mai devreme decât era planificat, obiectivul pentru 2035 privind eliminarea emisiilor de dioxid de carbon din mașini.

„Există această conștientizare că «Hei, această transformare nu se desfășoară atât de repede pe cât ne-am dori»”, a declarat Patrick Schaufuss, partener la firma de consultanță McKinsey. „Vehiculele electrice nu sunt smartphone-uri.”

Realitatea lovește puternic în SUA. General Motors a declarat marți că va suporta o cheltuială de 1,6 miliarde de dolari din cauza scăderii vânzărilor de vehicule electrice, o schimbare pe care a atribuit-o măsurilor recente luate de guvernul SUA pentru a pune capăt subvențiilor pentru vehicule electrice și mandatelor de reglementare. Producătorul auto a făcut presiuni intense în acest an pentru a relaxa cerințele privind vehiculele electrice.

Acesta ar putea fi doar începutul unei evaluări financiare din partea producătorilor auto care au investit miliarde în noi modele electrice – de la mașini sport și sedanuri la pick-up-uri mari și vehicule utilitare sport – pentru a încerca să se pregătească pentru deciziile privind vehiculele electrice susținute de guvern.

Producătorii auto au afirmat că consumatorii nu adoptă vehiculele electrice atât de repede pe cât se așteptau, iar eforturile guvernului de a răspândi această tehnologie le afectează rezultatele financiare. GM, în anunțul său, a precizat că reevaluează capacitatea vehiculelor electrice și a avertizat că sunt posibile pierderi suplimentare.

„Există un grad tot mai crescut de conștientizare că vehiculele electrice sunt probabil o soluție bună în viitor, dar nu vor fi impuse clienților”, a declarat Christian Meunier, președintele Nissan Americas, referindu-se nu doar la SUA, ci la o mare parte a lumii occidentale. „Este pragmatism.”

Producătorii de automobile susțin că modelul de afaceri al vehiculelor electrice este o propunere neprofitabilă, având în vedere costurile încă ridicate ale bateriilor, rețelele de încărcare a mașinilor incomplete și subvențiile guvernamentale în scădere. Programele de stimulare au încetat sau au fost reduse în Europa, SUA și Canada.

Volkswagen, împovărat de costuri masive de electrificare, a contribuit la accelerarea procesului de evaluare în Europa când a anunțat că va reduce 35.000 de locuri de muncă ca parte a unui acord cu sindicatul său. Măsura a provocat un val de șoc în rândul clasei politice din regiune.

Câteva săptămâni mai târziu, UE a lansat un „dialog strategic” cu industria auto, care a dus la un calendar mai flexibil pentru producătorii de automobile în ceea ce privește respectarea normelor de emisii pentru 2025.

După o nouă rundă de discuții luna trecută, comisarul european pentru industrie, Stéphane Séjourné, a declarat că obiectivul de reducere la zero a emisiilor de carbon ale autovehiculelor până în 2035 va fi revizuit cât mai curând posibil, potrivit unui purtător de cuvânt.

Eforturile de lobby ale producătorilor auto europeni pentru a reduce programele privind vehiculele electrice au fost intense la salonul auto de la München de luna trecută, unde aceștia s-au întrecut cu noii veniți chinezi, precum BYD, XPeng și GAC, pentru a lansa modele electrice atrăgătoare.

Jean-Philippe Imparato, pe atunci șeful european al Stellantis, care deține mărci precum Fiat, Peugeot și Jeep, a declarat într-un interviu la salonul de la München că el consideră obiectivele UE pentru 2030 și 2035 ca fiind imposibil de atins.

Directorul executiv al Volkswagen, Oliver Blume, a cerut în fața reporterilor o infrastructură de încărcare mai bună, energie electrică mai ieftină și subvenții pentru vehiculele entry-level. „Încă nu am ajuns acolo”, a spus el. „Nu poți pedepsi industria auto pentru ceva asupra căruia nu a avut o influență de 100%.”

Peisajul în schimbare – și provocarea pe care o reprezintă pentru producătorii de automobile – a fost în centrul atenției când Blume, care este și director executiv al Porsche, a prezentat viitoarele vehicule.

El a promovat o familie de vehicule electrice mici, concepute pentru a concura cu noii rivali chinezi pe piața internă a companiei. De asemenea, a prezentat cea mai recentă versiune a mașinii sport Porsche 911 Turbo S, semn al interesului reînnoit al industriei pentru motoarele cu ardere internă, în special în segmentul de lux al pieței.

O notă politică publicată înaintea recentelor discuții ale UE a enumerat provocările continue ale industriei auto europene, inclusiv tarifele mai mari pentru transporturile către SUA, marjele reduse ale vehiculelor electrice și ascensiunea mărcilor chinezești cu un avantaj din punct de vedere al costurilor.

„Trebuie să ascultăm vocile părților interesate care cer mai mult pragmatism în aceste vremuri dificile”, a declarat la începutul acestui an președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Înainte de a deveni prim-ministru al Canadei, Carney a petrecut un deceniu militând pentru combaterea schimbărilor climatice. În momentul în care a preluat funcția în primăvara acestui an, Canada se confrunta cu o criză mai urgentă: președintele Trump impusese tarife debilitante asupra unora dintre cele mai mari industrii ale țării, inclusiv taxe de 25% asupra autovehiculelor, oțelului și aluminiului.

Au urmat luni de creștere a șomajului și de scădere a produsului intern brut. Carney a trecut de la o abordare centrată pe ecologie la una axată pe consolidarea economiei Canadei. Luna trecută, el a suspendat un program privind vânzările de vehicule electrice care urma să intre în vigoare anul viitor, o măsură menită să ușureze situația industriei auto afectate de războaiele comerciale ale lui Trump.

„Suntem la începutul unei restructurări a sectorului auto canadian”, a declarat Carney atunci când a anunțat decizia. „Iar suspendarea mandatului privind vehiculele electrice pentru 2026 face parte din eforturile de a contribui la acest proces”.

Carney a afirmat că oficialii vor revizui politica actuală privind vehiculele electrice și vor căuta modalități de a reduce costurile și de a aduce în Canada vehicule electrice mai accesibile.

Chiar și China, cea mai dominantă piață de vehicule electrice din lume, dă semne de slăbiciune. Vânzările continuă să crească, dar din ce în ce mai mult în detrimentul profitabilității, deoarece producătorii de automobile se luptă pentru clienți într-o piață suprasaturată. Firma de consultanță AlixPartners prevede că majoritatea celor 118 de mărci de vehicule electrice care vor opera acolo în 2023 nu vor mai fi viabile peste cinci ani.

În timp ce China a mizat pe vehiculele electrice, Japonia a evitat în mare măsură tumultul, promovând vehicule care poluează mai puțin, fără a necesita tehnologii specifice. Țara include vehiculele hibride în obiectivele guvernamentale.

În primele zile ale boom-ului vehiculelor electrice, compania japoneză Toyota Motor a fost criticată pentru că a ignorat în mare măsură vehiculele electrice în favoarea celor hibride. Președintele Akio Toyoda s-a descris la acea vreme ca făcând parte dintr-o majoritate tacită care punea la îndoială înțelepciunea promovării globale a vehiculelor electrice. Toyota s-a concentrat în schimb pe vehiculele hibride pe benzină-electricitate, o tehnologie pe care a pionierat-o cu modelul Prius.

Realitatea din restul lumii este mai puțin dramatică decât în SUA, unde vânzările de vehicule electrice au dezamăgit în ultimii ani și se așteaptă acum să scadă drastic după ce Congresul și administrația Trump au eliminat în mare parte sprijinul federal, de la credite fiscale pentru cumpărători la reglementări care impun vehicule mai curate și mai eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil.

GM, care până de curând își propusese să aibă o gamă complet electrică până în 2035, și principalul grup comercial al industriei americane au făcut lobby cu succes în acest an pentru a elimina capacitatea Californiei de a stabili propriile standarde privind emisiile de gaze de eșapament. Victoria a dus la eliminarea cel mai mare motor al investițiilor în vehicule electrice din țară.

SUA au eliminat, de asemenea, amenzile pentru producătorii de automobile care nu respectă standardele federale de economie de combustibil și creditul fiscal de 7.500 de dolari pentru cumpărătorii de mașini electrice.

În SUA, AlixPartners prevede acum că vehiculele electrice vor reprezenta 18% din vânzările de vehicule noi până în 2030, jumătate din ceea ce se aștepta acum doi ani.