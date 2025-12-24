Circa 81% din producția realizată la uzina Ford Otosan din Craiova ajunge la export, ceea ce confirmă rolul strategic al fabricii românești în rețeaua europeană a constructorului auto. Situația este similară cu cea a uzinei Dacia de la Mioveni, unde piața externă absoarbe cea mai mare parte a vehiculelor produse, anunță Economica.net.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

În primele 11 luni ale anului 2025, fabrica din Craiova a asamblat 230.332 de automobile, dintre care 22.142 doar în luna noiembrie. Deși producția din noiembrie a fost ușor mai mică decât în aceeași lună din 2024, cu 925 de unități mai puțin, bilanțul cumulat pe intervalul ianuarie–noiembrie indică un avans marginal de 103 vehicule față de perioada similară a anului trecut.

Cel mai important contributor la volumul total rămâne Ford Puma, cu 144.134 de unități produse. Restul de 86.198 de vehicule aparține gamei Ford Courier, în variantele Transit și Tourneo.

Potrivit unui raport publicat recent de Ford Otosan, între ianuarie și noiembrie 2025 au fost exportate 186.930 de automobile fabricate la Craiova, ceea ce reprezintă 81,16% din producția totală a uzinei. Și la capitolul exporturi, Ford Puma domină clar, cu 136.315 unități livrate pe piețele externe, în timp ce modelele Ford Courier au fost expediate în 50.615 exemplare.