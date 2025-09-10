Constructorii auto europeni, presați de tarife și competiția chineză / „Petrecerea s-a terminat. Acum este vorba despre reorientare”

Industria auto europeană traversează o perioadă dificilă, marcată de scăderea profiturilor pe piața din China, cerere slabă în Europa și incertitudine generată de tarifele din Statele Unite. În acest context, marile companii se concentrează pe reducerea costurilor și reorientarea strategiilor, într-un moment în care tranziția spre mașinile electrice devine inevitabilă, transmite Reuters.

„Petrecerea pe care am sărbătorit-o timp de decenii în industria auto s-a încheiat în forma actuală. Acum este vorba despre reorientare”, a declarat Oliver Blume, CEO al Volkswagen și Porsche, la salonul auto IAA Mobility desfășurat la München.

Presiunea este amplificată de obiectivele europene care prevăd interzicerea motoarelor cu combustie începând din 2035, ținte pe care mulți constructori le consideră greu de atins. Între timp, producătorii chinezi câștigă rapid cotă de piață cu modele electrice mai accesibile, punând sub presiune companiile europene.

Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Porsche și Renault au venit la IAA cu o gamă variată de modele electrice, de la vehicule entry-level până la SUV-uri de lux. Potrivit unei analize McKinsey, producătorii europeni plănuiesc să lanseze 350 de modele electrice până în 2032, într-o încercare de a se adapta la schimbările impuse de reglementările UE. „Anii care urmează vor fi cu siguranță ani ai adevărului”, a spus Patrick Schaufuss, partener la McKinsey, subliniind necesitatea unor procese mai rapide și mai eficiente pentru a face față concurenței din China.

Situația pe piața chineză, cea mai mare din lume, este deosebit de problematică. Porsche a înregistrat o scădere de aproape 28% a vânzărilor în prima jumătate a anului și își restructurează rețeaua de dealeri. Blume a afirmat că „piața de lux din China nu mai există”, motiv pentru care grupul Volkswagen își îndreaptă investițiile către Statele Unite, unde speră să beneficieze de stimulente guvernamentale.

BMW încearcă să își recâștige poziția prin noul model iX3, programat pentru lansare în vara anului 2026. „Monitorizăm războiul brutal al prețurilor din China pentru a decide strategia de lansare”, a declarat Jochen Goller, șeful de vânzări al companiei.

Mercedes-Benz mizează pe noul GLC electric pentru a crește vânzările în China și pregătește lansarea a aproximativ 40 de modele noi până în 2027. În același timp, compania implementează reduceri de costuri de miliarde de euro. „Concurența acerbă din China va continua”, a spus CEO-ul Ola Kaellenius.

Renault, retras de cinci ani de pe piața chineză, adoptă o altă strategie: accelerarea dezvoltării modelelor și introducerea unor baterii mai accesibile, tactică deja aplicată cu succes de companiile chineze. „Competiția noastră din China este cea mai bună din industrie, i-am folosit ca reper”, a afirmat CEO-ul Francois Provost.

În fața acestor provocări, constructorii europeni își ajustează planurile, însă analiștii avertizează că următorul deceniu va reprezenta un test decisiv pentru capacitatea lor de a rămâne competitivi pe piața globală a automobilelor electrice.