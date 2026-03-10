Camioanele electrice produse în China se pregătesc să intre pe piața europeană cu prețuri cu până la 30% mai mici decât media locală, generând presiune pe producătorii tradiționali din Europa.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Cel puțin șase companii chinezești, printre care BYD și Geely, plănuiesc lansări comerciale în 2026, potrivit Reuters.

Cine sunt jucătorii chinezi

Pe lista identificată de Reuters se află:

BYD

Farizon (divizie a Geely Holding)

Sany

Sinotruk

Startup-urile Windrose și SuperPanther

Windrose a dezvoltat camionul Global E700 în trei ani, cu un buget de 99 de milioane de dolari. Modelul oferă autonomie de 670 km și un timp de încărcare de 35 de minute, de peste două ori mai rapid decât majoritatea camioanelor electrice europene actuale.

Prețul camioanelor chinezești vizează până la 30% sub media europeană, estimată la 320.000 de euro. Avantajul vine din scara mare a producției în China și dintr-un lanț de aprovizionare mai ieftin pentru baterii. „Tehnologia Chinei este cu aproximativ trei ani înaintea celei europene”, afirmă Filip de Clercq, CEO al firmei belgiene de logistică Gilbert de Clercq.

Răspunsul producătorilor europeni

Pe piața europeană, companiile Volvo, Daimler, Iveco și Traton dețin în continuare majoritatea cotei de piață. Totuși, presiunea concurențială este percepută ca urgentă: „Avem unul sau doi ani la dispoziție pentru a reacționa, altfel chinezii ne vor lua locul”, avertizează Chris Heron, secretar general E-Mobility Europe.

Volvo Group recunoaște amenințarea: „Rivalii chinezi sunt rapizi, inovatori, decisivi și dedicați”, spune CEO-ul Martin Lundstedt.

Scania a investit 2 miliarde de euro pentru o fabrică lângă Shanghai și angajează intensiv talente în cercetare și dezvoltare pentru a concura global.

Asociațiile europene ale producătorilor cer Comisiei Europene politici care să stimuleze cererea pentru vehicule cu emisii zero, inclusiv reducerea taxelor de autostradă și mandate de transport electric. În Olanda, un program de subvenții de 95 de milioane de dolari a fost suprasubscris într-o singură zi.