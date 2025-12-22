Cu toate că Uniunea Europeană a ascultat de producătorii auto și a anulat interdicția privind mașinile cu motoare cu ardere internă din 2035, aceasta a divizat industria auto. Antonio Filosa, CEO-ul Stellantis, susține, într-un interviu pentru Financial Times, că noile propuneri nu oferă o „foaie de parcurs clară pentru creștere” atât economică, cât și industrială.

Stellantis a promis investiți dacă Bruxelles-ul va relaxa interdicția din 2035

Filosa, care a preluat conducerea grupului european în luna iunie, a declarat că acest pachet „nu își îndeplinește rolul”, dar și că nu există „nicio măsură urgentă necesară pentru a readuce sectorul auto european pe calea creșterii”.

Filosa a declarat anterior că grupul își va multiplica investițiile în Europa dacă Bruxelles va relaxa interdicția din 2035 privind motoarele pe benzină. Dar, văzând ultimele propuneri ale UE, el a adăugat că este greu ca grupul să se gândească la investiții.

„Fără creștere, devine foarte dificil să ne gândim la investiții suplimentare. Fără investiții suplimentare, este dificil să construim lanțul de aprovizionare rezistent care este vital pentru locurile de muncă, prosperitatea și securitatea europeană”, a declarat Antonio Filosa, CEO-ul Stellantis.

Nu ar exista suficiente măsuri de ajutor imediat din partea UE

Deși producătorii vor avea dreptul să continue să emită 10 % din emisiile lor din 2021 și să vândă în continuare unele motoare pe benzină și hibride, Comisia a alarmat o parte din industria auto prin impunerea compensării emisiilor prin utilizarea oțelului cu emisii reduse de carbon și a combustibililor durabili.

CEO-ul Stellantis susține că nu ar exista suficiente măsuri de ajutor imediat pentru a sprijini tranziția către autoutilitare și vehicule comerciale complet electrice. Diversele avertismente legate de flexibilitatea interdicției privind benzina din 2035 au însemnat, de asemenea, că nu există claritate cu privire la fezabilitatea acestora, a adăugat el.

Cum au reacționat producătorii auto la noile modificări

Unii producători mari salută flexibilitatea Uniunii Europene, grupul Volkswagen susținând că propunerile sunt favorabile din punct de vedere economic. Totuși, Renault pune accentul pe mașini electrice mici și pe flote, acesta subliniind accentul pe care îl pune pe „vehicule electrice mici sub 4,2 metri”, dar și pe o inițiativă europeană de ecologizare a flotelor.