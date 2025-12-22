dark
CEO-ul Stellantis susține că modificările aduse pachetului auto al UE pot pune în pericol investițiile în Europa / Filosa: „Acest pachet nu își îndeplinește rolul”

Daniel Simion
22 decembrie 2025
Antonio-Filosa-CEO-Stellantis
Sursa foto: LaPresse / ddp USA / Profimedia
Cu toate că Uniunea Europeană a ascultat de producătorii auto și a anulat interdicția privind mașinile cu motoare cu ardere internă din 2035, aceasta a divizat industria auto. Antonio Filosa, CEO-ul Stellantis, susține, într-un interviu pentru Financial Times, că noile propuneri nu oferă o „foaie de parcurs clară pentru creștere” atât economică, cât și industrială.

Stellantis a promis investiți dacă Bruxelles-ul va relaxa interdicția din 2035

Filosa, care a preluat conducerea grupului european în luna iunie, a declarat că acest pachet „nu își îndeplinește rolul”, dar și că nu există „nicio măsură urgentă necesară pentru a readuce sectorul auto european pe calea creșterii”.

Filosa a declarat anterior că grupul își va multiplica investițiile în Europa dacă Bruxelles va relaxa interdicția din 2035 privind motoarele pe benzină. Dar, văzând ultimele propuneri ale UE, el a adăugat că este greu ca grupul să se gândească la investiții.

„Fără creștere, devine foarte dificil să ne gândim la investiții suplimentare. Fără investiții suplimentare, este dificil să construim lanțul de aprovizionare rezistent care este vital pentru locurile de muncă, prosperitatea și securitatea europeană”, a declarat Antonio Filosa, CEO-ul Stellantis.

Nu ar exista suficiente măsuri de ajutor imediat din partea UE

Deși producătorii vor avea dreptul să continue să emită 10 % din emisiile lor din 2021 și să vândă în continuare unele motoare pe benzină și hibride, Comisia a alarmat o parte din industria auto prin impunerea compensării emisiilor prin utilizarea oțelului cu emisii reduse de carbon și a combustibililor durabili.

Comisia Europeană propune modificări în regulamentele de emisii de dioxid de carbon pentru autoturisme / Definirea unei mașini electrice mici și flexibilități pentru combustibili sintetici

CEO-ul Stellantis susține că nu ar exista suficiente măsuri de ajutor imediat pentru a sprijini tranziția către autoutilitare și vehicule comerciale complet electrice. Diversele avertismente legate de flexibilitatea interdicției privind benzina din 2035 au însemnat, de asemenea, că nu există claritate cu privire la fezabilitatea acestora, a adăugat el.

Cum au reacționat producătorii auto la noile modificări

Unii producători mari salută flexibilitatea Uniunii Europene, grupul Volkswagen susținând că propunerile sunt favorabile din punct de vedere economic. Totuși, Renault pune accentul pe mașini electrice mici și pe flote, acesta subliniind accentul pe care îl pune pe „vehicule electrice mici sub 4,2 metri”, dar și pe o inițiativă europeană de ecologizare a flotelor.

Industria auto, reacții divergente după propunerile Comisiei Europene privind motoarele cu combustie / Ce spun principalii actori din sector

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

