Comisia Europeană a prezentat marți propuneri care ar modifica obiectivul Uniunii Europene privind eliminarea vânzărilor de automobile noi cu motoare cu combustie internă din 2035, înlocuind interdicția totală cu o reducere de 90% a emisiilor de CO₂ față de nivelurile din 2021. Inițiativa a generat reacții puternice și divergente din partea industriei auto europene, scrie Reuters.

Producătorii mari salută flexibilizarea

Grupul Volkswagen a calificat propunerile drept „pragmatice” și favorabile din punct de vedere economic. „Din perspectiva Grupului Volkswagen, proiectul pragmatic de propunere al Comisiei Europene privind noile ținte de CO₂ este, în ansamblu, solid din punct de vedere economic”, a transmis compania. Volkswagen a subliniat că sprijinul acordat vehiculelor electrice mici este „foarte pozitiv” și a cerut mai multă flexibilitate pentru țintele din 2030. „Este extrem de important ca țintele de CO₂ pentru 2030 să fie mai flexibile pentru autoturisme și ajustate pentru vehiculele comerciale ușoare. Deschiderea pieței către vehicule cu motoare cu combustie, cu compensarea emisiilor, este pragmatică și în linie cu condițiile pieței”, a mai arătat grupul german.

Renault: accent pe mașinile electrice mici și flote

Renault a salutat direcția propusă de Comisia Europeană. Producătorul francez a transmis că pachetul abordează „unele dintre principalele provocări cu care se confruntă industria europeană”. Renault a evidențiat accentul pus pe accelerarea adoptării vehiculelor electrice, „atât prin introducerea unei categorii de vehicule electrice mici sub 4,2 metri, cât și printr-o inițiativă europeană privind ecologizarea flotelor”.

Analiștii văd beneficii pentru producătorii europeni

Julien Thomas, analist TP ICAP Midcap, a declarat că măsurile sunt „în general favorabile producătorilor europeni, în special celor cu volume mari și celor activi în segmentul vehiculelor comerciale ușoare, unde incertitudinea de reglementare a dus la scăderi ale vânzărilor în acest an”. Acesta a menționat explicit grupurile Renault, Volkswagen și Stellantis.

Volvo avertizează asupra riscurilor pe termen lung

Volvo Cars a criticat dur propunerile Comisiei. Producătorul suedez a avertizat că „slăbirea angajamentelor pe termen lung pentru câștiguri pe termen scurt riscă să submineze competitivitatea Europei pentru ani de zile”. Compania a subliniat că doar „un cadru de politici consecvent și ambițios, alături de investiții în infrastructura publică”, poate aduce beneficii reale pentru industrie, clienți și climă. Volvo Cars a adăugat că a construit „un portofoliu complet de vehicule electrice în mai puțin de zece ani” și că este pregătită să devină complet electrică.

Industria mobilității electrice critică direcția propusă

Chris Heron, secretar general al E-Mobility Europe, a avertizat că „redeschizând ușa pentru hibride plug-in și biocombustibili care nu pot fi scalați, ne încetinim într-o cursă globală extrem de competitivă”. Acesta a adăugat: „Viitorul transportului este electric; întrebarea este dacă Europa îl va construi sau îl va importa.”

Dominic Phinn, șeful departamentului de transport la Climate Group, a spus că „diluarea eliminării motoarelor pe benzină și motorină contrazice poziția companiilor de top din Europa, care investesc miliarde în flote electrice și au nevoie de stabilitate”.

Comercianții auto invocă problemele din piață

Thomas Peckruhn, președintele asociației germane a comercianților auto ZDK, a atras atenția asupra dificultăților din teren. „În fiecare zi, afacerile noastre se lovesc de eșecuri ale reglementărilor europene: costuri ridicate de încărcare, lipsa infrastructurii și lipsa de adecvare pentru utilizarea zilnică. Mobilitatea neutră climatic funcționează doar dacă este accesibilă, practică și fiabilă. Orice altceva rămâne teorie”, a declarat acesta.