Un experiment realizat în condiții reale scoate la iveală o concluzie pe care mulți șoferi o intuiesc, dar rar o pun în cifre: viteza mai mare vine direct cu un cost în autonomie. Iar în cazul mașinilor electrice, compromisul devine mult mai vizibil decât la cele termice, scrie carscoops.com.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

De altfel, dilema nu este deloc nouă. Între a ajunge mai repede la destinație și a consuma mai puțin există o tensiune permanentă. Numai că, în era electrificării, miza este diferită: nu mai vorbim doar despre bani, ci și despre timpul pierdut la încărcare.

Un YouTuber care deține o Tesla Model Y a vrut să pună cifrele cap la cap. A ales un traseu de aproximativ 50 km și l-a parcurs de mai multe ori, în aceleași condiții, dar la viteze diferite: 80 km/h, 95 km/h, 110 km/h și 130 km/h. A urmărit consumul exprimat în Wh/km și a extrapolat autonomia, plecând de la o baterie utilizabilă de 75 kWh. În paralel, a calculat și timpul necesar pentru un drum mai lung, de circa 300 km.

Rezultatele nu sunt „de laborator”, dar oferă o imagine clară. Și, poate mai important, una apropiată de realitate.

Ce câștigi și ce pierzi

La prima vedere, totul pare simplu: crești viteza, scazi timpul. Însă cifrele spun altceva.

La 80 km/h, Model Y-ul obține o eficiență foarte bună, de aproximativ 140 Wh/km, ceea ce se traduce într-o autonomie de aproximativ 536 km. Un drum de 300 km ar dura însă în jur de 4 ore. Ajungi fără stres, cu energie suficientă rămasă în baterie, dar cu un timp de deplasare considerabil.

Lucrurile se schimbă rapid pe măsură ce crești viteza. La 130 km/h, consumul urcă la aproximativ 227 Wh/km, iar autonomia scade la circa 330 km. În schimb, timpul de parcurgere pentru același traseu coboară la aproximativ 2 ore și 30 de minute.

Pe hârtie, pare un câștig clar. În practică, însă, ajungi la limită. Iar aici apare problema reală: o eventuală oprire pentru încărcare poate adăuga 30–60 de minute la drum, anulând complet avantajul vitezei mai mari.

Unde apare echilibrul

Datele testului indică destul de clar o zonă de compromis.

La 95 km/h, autonomia estimată este de aproximativ 480 km, iar consumul urcă la circa 155 Wh/km. Cei 300 km sunt parcurși în aproximativ 3 ore și 20 de minute.

La 110 km/h, lucrurile încep să se încline ușor spre viteză. Autonomia scade la aproximativ 400 km, iar consumul ajunge la circa 188 Wh/km. Timpul de deplasare coboară la aproximativ 2 ore și 50 de minute — cu aproape 30 de minute mai rapid.

Nu este întâmplător că această plajă – 95–110 km/h – apare ca „sweet spot” în test.

Diferențele devin evidente la extreme

Comparând capetele intervalului, imaginea este clară. Față de 80 km/h, rularea constantă cu 130 km/h reduce timpul de deplasare cu aproximativ 40%. În același timp, autonomia scade aproape în același ritm.

Este, practic, o relație directă: viteza crește, eficiența se prăbușește.

În contextul în care multe mașini electrice oferă în viața reală în jur de 400 km autonomie, fiecare 10–15 km/h în plus începe să conteze. Iar uneori mai mult decât te-ai aștepta.

Viteză vs. autonomie – datele testului

Viteză Timp deplasare Consum Autonomie estimată 80 km/h 4 ore ~140 Wh/km 535 km 95 km/h 3h 20 min ~155 Wh/km 480 km 110 km/h 2h 50 min ~188 Wh/km 400 km 130 km/h 2h 30 min ~227 Wh/km 330 km

În final, concluzia nu este spectaculoasă, dar este extrem de practică. Dacă vrei să ajungi mai repede, vei plăti în autonomie. Iar uneori, fără să îți dai seama, vei pierde timp exact acolo unde credeai că ai câștigat: la stația de încărcare.

Pentru drumuri lungi, o viteză constantă de aproximativ 100–110 km/h rămâne, cel puțin deocamdată, cea mai eficientă strategie.