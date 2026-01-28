STUDIU Mașinile second-hand importate în România prezintă un risc cu 50% mai mare de a avea kilometrajul dat înapoi

Cumpărătorii de autoturisme rulate din România se confruntă cu un risc considerabil mai mare de fraudă atunci când aleg vehicule importate din străinătate, potrivit unui studiu realizat de compania de date auto carVertical.

Analiza arată că mașinile aduse din alte țări au o probabilitate cu aproximativ 50% mai mare de a avea kilometrajul modificat față de cele care au circulat exclusiv pe piața locală.

Datele colectate din rapoartele de istoric auto achiziționate de utilizatorii carVertical din România, în perioada septembrie 2024 – august 2025, indică faptul că 7,5% dintre toate vehiculele verificate prezentau urme de manipulare a odometrului. Diferențele devin însă mai evidente atunci când sunt analizate separat mașinile importate și cele utilizate doar în România.

Astfel, 8,7% dintre vehiculele importate aveau kilometrajul dat înapoi, comparativ cu 5,7% dintre mașinile cu istoric exclusiv intern. În termeni practici, acest lucru înseamnă că un cumpărător care optează pentru un autoturism adus din străinătate are o probabilitate de 1,5 ori mai mare de a întâlni o astfel de fraudă.

Potrivit carVertical, cifrele oficiale ar putea subestima amploarea reală a fenomenului, întrucât manipularea kilometrajului rămâne dificil de detectat în lipsa unor baze de date internaționale integrate. Această lipsă de transparență contribuie la un nivel ridicat de neîncredere în rândul cumpărătorilor: 69,9% dintre șoferii români spun că se tem să nu achiziționeze o mașină second-hand cu probleme ascunse.

Un sondaj realizat în rândul a peste 10.000 de șoferi europeni, inclusiv aproximativ 1.000 din România, arată că 53,6% dintre respondenți nu au deloc încredere în vânzătorii de autoturisme rulate. Mulți dintre aceștia afirmă că au fost înșelați în trecut, ceea ce transformă procesul de cumpărare a unei mașini second-hand într-unul stresant și dificil.

Unul dintre motivele principale identificate de experți este faptul că datele privind kilometrajul, accidentele sau reparațiile majore nu sunt transferate automat atunci când un vehicul este exportat. Informațiile rămân, de regulă, în țara de origine, ceea ce face ca istoricul unei mașini să fie fragmentat sau incomplet. În unele cazuri, nici măcar vânzătorii nu sunt conștienți că vehiculele oferite au kilometrajul modificat sau au fost implicate în accidente grave.

„Legislația diferă semnificativ de la o țară la alta în ceea ce privește manipularea odometrului, iar lipsa schimbului de date între state face ca istoricul unei mașini să fie, practic, resetat la export. Din acest motiv, riscul de fraudă este întotdeauna mai ridicat în cazul vehiculelor importate”, a explicat Matas Buzelis, expert auto în cadrul carVertical.

România se numără printre țările cu un nivel ridicat de importuri auto. Conform studiului, 60,7% dintre mașinile verificate pe piața locală proveneau din străinătate, în timp ce 39,3% aveau un istoric exclusiv național. La nivel european, cele mai mari ponderi ale mașinilor importate se regăsesc în Letonia, Lituania, Ucraina și Serbia.

Specialiștii atrag atenția că fluxul de vehicule dinspre Europa de Vest către Europa Centrală și de Est include frecvent mașini cu probleme ascunse. „Faptul că un autoturism provine din Germania, Franța sau alte state vestice nu garantează automat o stare bună. Multe dintre aceste vehicule au fost implicate în accidente sau au kilometrajul ajustat”, a mai precizat Buzelis.

În acest context, 81,6% dintre respondenții români consideră că viitorii cumpărători ar trebui să aibă acces la datele istorice complete ale vehiculelor, iar 64,6% susțin partajarea informațiilor non-sensibile pentru creșterea transparenței pieței. De altfel, 36,4% dintre șoferii români afirmă că au fost păcăliți anterior de vânzători necinstiți, achiziționând mașini cu kilometrajul falsificat sau cu defecte ascunse.

Potrivit concluziilor studiului, o mai bună cooperare între state și o accesibilitate sporită a datelor auto ar putea reduce semnificativ fraudele și ar contribui la creșterea încrederii pe piața europeană a mașinilor second-hand.

Piața auto second-hand din Europa continuă să fie marcată de practici frauduloase care afectează atât cumpărătorii, cât și economia europeană. România își păstrează poziția 22 din 25 de țări analizate în indicele de transparență al pieței mașinilor second-hand din Europa, conform unui studiu publicat de o companie specializată în analiza datelor auto. Fraudele privind kilometrajul și daunele ascunse continuă să afecteze cumpărătorii, fără semne de îmbunătățire în 2025.

Pierderile cauzate de aceste fraude sunt uriașe, depășind anual 5 miliarde de euro. În unele estimări mai vechi, Parlamentul European menționa pierderi care pot ajunge până la 8,7 miliarde de euro. Dincolo de aspectul economic, aceste nereguli ridică probleme serioase de siguranță pentru șoferii care cumpără vehicule fără un istoric complet.