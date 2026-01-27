dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
6 vizualizări
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Primăria Constanța pune la dispoziție gratuit o mașină special adaptată pentru persoanele cu dizabilități locomotorii

Redacția TechRider
27 ianuarie 2026
ability-taxi
Sursa foto: Primăria Constanța
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Primăria Municipiului Constanța, prin Direcția Generală de Asistență Socială, pune la dispoziția persoanelor cu dizabilități locomotorii serviciul Ability Taxi, o mașină special adaptată pentru transport gratuit.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Serviciul are ca scop facilitarea deplasărilor către medic, ședințe de recuperare, investigații medicale sau pentru obținerea dispozitivelor medicale, oferind siguranță și demnitate beneficiarilor.

Potrivit Info-Sud-Est, Transportul este destinat persoanelor cu certificat de handicap, cu domiciliul în municipiul Constanța și care nu sunt instituționalizate în centre rezidențiale publice. Solicitările se fac la numărul de telefon 0241 482 031, cu minimum 24 de ore înainte de deplasare.

Programul de funcționare este:

  • Luni – Joi: 08:00 – 16:30;
  • Vineri: 08:00 – 14:00.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...