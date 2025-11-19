Profit.ro: Dacia pregătește o reducere de personal prin plecări voluntare, în paralel cu negocierile sindicale pentru majorări salariale

Dacia se pregătește pentru un nou val de plecări voluntare, potrivit informațiilor publicate de Profit.ro.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Negocierile pentru noul contract colectiv de muncă au început, iar sindicatele își propun să obțină majorări salariale semnificative, în timp ce compania încearcă să mențină costurile la un nivel competitiv în rețeaua globală a Renault Group. Conform datelor prezentate, uzina ar putea reduce personalul cu până la 900 de angajați la începutul anului viitor, ceea ce ar coborî numărul total al salariaților sub 11.000.

Discuțiile dintre sindicate și patronat au loc anual, într-un context în care România continuă să aibă cele mai mici salarii din industria auto europeană. În prezent, venitul minim net la Mioveni este de aproximativ 4.200 lei, iar salariul mediu depășește 8.000 lei net. Anul trecut, negocierile s-au finalizat cu o creștere de circa 700 lei brut, plus diverse prime și tichete, după ce solicitările inițiale ale sindicatelor au fost considerabil mai ridicate decât oferta companiei.

Publicația subliniază că, în ciuda nivelului salarial redus comparativ cu alte țări, Dacia se află printre cele mai productive companii din România, cu venituri de aproximativ 2,5 milioane lei generate anual de fiecare angajat. În același timp, producția Dacia este împărțită între uzina din România și cea din Maroc, unde costurile cu forța de muncă sunt și mai mici, fapt ce influențează permanent strategia salarială.

Sindicatele anunță că intră în discuții cu o agendă clară: „Echipa de negociere a sindicatului intră la masa discuțiilor cu obiectivul clar de a proteja și promova interesele membrilor, într-un context economic și industrial în continuă schimbare”, transmit reprezentanții salariaților, care promit transparență pe parcursul întregului proces.