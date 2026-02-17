Un cartonaș Pokémon extrem de rar a stabilit un nou record mondial la licitație, fiind vândut luni pentru 16.492.000 de dolari, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Este cea mai mare sumă plătită vreodată pentru un obiect de colecție Pokémon și unul dintre cele mai scumpe cartonașe de colecție din toate categoriile combinate, potrivit Guinness World Records.

Cartonașul, denumit „Pikachu Illustrator”, îl înfățișează pe celebrul personaj galben și a fost creat de Atsuko Nishida, ilustratoarea care a dat viață lui Pikachu. Spre deosebire de majoritatea cărților Pokémon, acesta nu a fost niciodată disponibil în comerț; a fost oferit ca premiu într-un concurs de ilustrație organizat în 1998.

🚨 BREAKING: NEW RECORD $$$ FOR A TRADING CARD 🚨 The Most Expensive Trading Card EVER! Final Sale Price on the @LoganPaul Pikachu Illustrator PSA GEM MT 10: $16,492,000 Email Sell@Goldin.com to consign your Collectibles to one of our upcoming Auctions! 🙌 pic.twitter.com/9h4pCfB1Je — Goldin (@GoldinCo) February 16, 2026

Anterior, acest cartonaș fusese achiziționat de youtubeur-ul american Logan Paul în 2021 pentru 5,28 milioane de dolari, stabilind la acel moment un record. Noua vânzare a adus cartonașul în posesia lui A.J. Scaramucci, fiul fostului director de comunicare al Casei Albe, Anthony Scaramucci, conform Guinness și casei de licitații Goldin.

Evenimentul a fost unul spectaculos: Logan Paul i-a pus cartonașul la gât noului proprietar, agățat de un colier cu diamante evaluat la 75.000 de dolari. Cartonașul a fost notat „PSA 10”, ceea ce înseamnă că este într-o stare perfectă, un factor care a contribuit major la valoarea record.

Franciza Pokémon a debutat în Japonia în 1996, odată cu seria de jocuri video „Pocket Monsters”, iar jocul de cărți a urmat rapid, devenind extrem de popular. În ultimii ani, interesul pentru cartonașe a crescut semnificativ, stimulând o creștere accentuată a prețurilor și epuizarea rapidă a stocurilor. Raritatea, personajul reprezentat și numele artistului sunt factorii principali care determină valoarea unei cărți, iar Pikachu, Mew, Mewtwo și Dracaufeu sunt cei mai vânați de colecționari.

Logan Paul a mai folosit cartonașul la evenimente publice: în 2022 l-a purtat la gât în cadrul unui eveniment WWE în Texas, demonstrând popularitatea și statutul iconic al obiectului.

Vânzarea record de luni include și comisionul cumpărătorului și marchează un nou punct de referință pentru piața globală a obiectelor de colecție, arătând cum nostalgie, raritate și cultura pop pot transforma un simplu cartonaș într-un veritabil obiect de lux.