Sezonul 3 din The Rings of Power va debuta în 2026

Filmările pentru sezonul 3 al serialului The Rings of Power s-au încheiat, și oferă primele indicii despre momentul în care noul sezon va fi disponibil pe platformele de streaming. Sezonul 2, difuzat în 2024 și format din opt episoade, a fost apreciat de critici ca o îmbunătățire a primului sezon, și a crescut așteptările fanilor pentru revenirea poveștii, anunță MovieWeb.

Sezonul 3 va continua firul narativ al sezonului precedent, și va include un salt temporal, dar va readuce pe ecran atât personaje familiare, cât și figuri noi. Printre noii membri ai distribuției se numără Jamie Campbell Bower (Stranger Things), care și-a exprimat entuziasmul pentru noul sezon într-un videoclip din culise publicat pe X, care confirmă finalizarea filmărilor. Având în vedere timpii de post-producție din sezoanele anterioare, este de așteptat ca sezonul 3 să fie disponibil pe Amazon Prime Video spre sfârșitul anului 2026.

Un an plin de lansări fantasy

Anul 2026 se anunță unul spectaculos pentru iubitorii genului fantasy, cu o serie de lansări importante pe marile platforme de streaming. Spin-off-ul Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms, va debuta în ianuarie, și promite să ofere fanilor o poveste scurtă, dar intensă. În același timp, sezonul 3 al serialului House of the Dragon, care a avut un calendar de producție similar cu The Rings of Power, este programat pentru vara anului 2026.

Deși filmările pentru The Rings of Power s-au încheiat la scurt timp după cele pentru House of the Dragon, serialul necesită de obicei perioade mai lungi de post-producție din cauza volumului mare de efecte vizuale. Astfel, lansarea sezonului 3 este estimată pentru toamnă, ceea ce va asigura o distribuție echilibrată a marilor titluri fantasy pe parcursul anului. Inițial, HBO plănuia să lanseze și serialul Harry Potter în 2026, dar lansarea acestuia a fost amânată pentru 2027.

Pe lângă aceste titluri, fanii ficțiunii speculative se pot aștepta și la alte producții majore în 2026, precum Blade Runner 2099, Neuromancer, One Piece și Avatar: The Last Airbender.