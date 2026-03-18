Primele imagini din „Dune: Partea a treia” au apărut online și oferă deja un indiciu clar: povestea intră într-o etapă mai matură, mai apăsătoare. Iar Paul Atreides nu mai este eroul idealist din început.

Fotografia publicată chiar de Timothée Chalamet pe rețelele sociale a deschis seria. La scurt timp, contul oficial al producției a distribuit încă opt imagini, completând tabloul noii etape din saga, potrivit BFM TV.

Schimbarea este vizibilă imediat. Personajul principal a îmbătrânit. Nu simbolic, ci concret. La doisprezece ani după evenimentele din partea anterioară, Paul Atreides poartă pe chip urmele puterii: riduri, cicatrici, semnele unei conduceri duse prea departe, prea dur.

Filmul este adaptat după romanul „Mesia din Dune” scris de Frank Herbert și marchează finalul trilogiei regizate de Denis Villeneuve. Practic, acesta este capitolul care închide povestea începută cu primul „Dune”.

Noile imagini confirmă și distribuția extinsă. Robert Pattinson apare în rolul lui Scytale, un personaj-cheie pentru evoluția intrigii. Zendaya revine, la fel și Florence Pugh, Javier Bardem, Rebecca Ferguson și Jason Momoa. În plus, Anya Taylor-Joy își face simțită prezența în rolul Alia Atreides, după apariția scurtă din finalul „Dune: Partea a doua”.

Data lansării este deja stabilită: 16 decembrie 2026. O zi care se anunță aglomerată în cinematografe. În aceeași zi este programat și „Avengers: Doomsday”, ceea ce deschide perspectiva unui nou duel de box office. Unii îl numesc deja „Dunesday”, într-o trimitere directă la fenomenul „Barbenheimer” din 2023.

Semnele sunt clare: finalul saga „Dune” nu va trece neobservat.