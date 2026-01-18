Amazon publică primele imagini cu Sophie Turner în rolul Larei Croft din viitorul serial Tomb Raider

Prime Video a publicat primele imagini din noua serie live-action „Tomb Raider”, marcând oficial începutul filmărilor și relansarea francizei în format de televiziune.

Rebootul o aduce pe Sophie Turner în rolul Larei Croft, celebrul personaj din universul jocurilor video, oferind astfel o nouă interpretare a aventurierei emblematice pentru publicul contemporan.

Lara Croft a mai fost adusă pe marele ecran de actrițe precum Angelina Jolie și Alicia Vikander, fiecare definind personajul pentru generații diferite, iar Turner preia acum ștafeta într-un proiect de amploare pentru televiziune. Ea a devenit cunoscută după rolul Sansei Stark în serialul HBO „Game of Thrones”.

Seria a primit undă verde din partea Prime Video în mai 2024 și se află în prezent în producție.

Potrivit Variety, Proiectul este condus creativ de Phoebe Waller-Bridge, cunoscută pentru serialul Fleabag, care semnează rolul de creator, scenarist și producător executiv. Alături de ea, Chad Hodge funcționează ca showrunner, iar Jonathan van Tulleken ca regizor și producător executiv.

Distribuția include și nume precum Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Jack Bannon și Celia Imrie, iar producția beneficiază de sprijinul studiourilor Amazon MGM Studios, Crystal Dynamics, Legendary Television și Story Kitchen.

Franciza Tomb Raider, lansată inițial în 1996, a transformat-o pe Lara Croft într-un simbol global al jocurilor de acțiune, cu numeroase continuări, ediții remasterizate și titlul Shadow of the Tomb Raider din 2018.

În prezent, sunt deja programate două jocuri noi pentru 2026 și 2027, ceea ce marchează un val de revitalizare al universului. Seria Prime Video este concepută să se alinieze acestei strategii, oferind o poveste extinsă și adaptată pentru televiziune, combinând aventura, mitologia și dramele personajelor.

Cu filmările în desfășurare, producția promite să devină o adaptare de referință a francizei, punând accent pe explorare, acțiune și complexitatea Larei Croft, în timp ce urmărește să atragă atât fanii vechi, cât și publicul nou.

Rebootul marchează un nou capitol pentru Tomb Raider, consolidându-l ca una dintre cele mai durabile și apreciate francize din cultura pop.