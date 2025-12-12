dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
13 vizualizări
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

VIDEO Lara Croft revine: Amazon Games va lansa nu unul, ci două noi jocuri Tomb Raider pe PS5 / „Legacy of Atlantis” în 2026, iar „Catalyst” în 2027

Ștefan Munteanu
12 decembrie 2025
lara-croft-tomb-raider
Sursa foto: Crystal Dynamics
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Amazon Games lansează nu unul, ci două noi jocuri Tomb Raider pe PS5, care vor fi disponibile în 2026 și 2027, relatează PushSquare.

Primul dintre aceste jocuri, Tomb Raider: Legacy of Atlantis, este o reinterpretare a jocului original pentru PS1, dezvoltat de Crystal Dynamics și Flying Hog Studios.

Conceput pentru a sărbători cea de-a 30-a aniversare a seriei, jocul promite „acrobații elegante prin morminte pierdute, secrete discrete împrăștiate în medii fascinante și puzzle-uri complexe pline de momente eureka care ne fac să tânjim după descoperiri”.

Tomb Raider: Catalyst, între timp, este prezentat ca „cel mai mare Tomb Raider de până acum”.

Aceasta va fi o aventură cu totul nouă, în care protagonista experimentată Lara Croft va „explora junglele dense, va escalada munți falnici și va coborî în ruine misterioase folosindu-se de tehnologia sa de aventură bogat personalizată”.

lara-croft-tomb-raider
Sursa foto: Crystal Dynamics
lara-croft-tomb-raider
Sursa foto: Crystal Dynamics
lara-croft-tomb-raider
Sursa foto: Crystal Dynamics
lara-croft-tomb-raider
Sursa foto: Crystal Dynamics

„Când secrete antice și forțe misterioase de pază sunt dezlănțuite de un cataclism mitic, Lara se grăbește să descopere adevărul ascuns sub peisajul fracturat al nordului Indiei, înainte ca cei mai notorii vânători de comori din lume să poată folosi puterea acestuia în propriul lor interes.

Pe măsură ce lumea antică se ciocnește cu prezentul, Lara trebuie să decidă în cine să aibă încredere dintre rivali și aliați, să prevină o catastrofă și să protejeze un secret care ar putea remodela viitorul”, indică un fragment de pe PS Blog.

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...