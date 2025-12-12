Amazon Games lansează nu unul, ci două noi jocuri Tomb Raider pe PS5, care vor fi disponibile în 2026 și 2027, relatează PushSquare.

Primul dintre aceste jocuri, Tomb Raider: Legacy of Atlantis, este o reinterpretare a jocului original pentru PS1, dezvoltat de Crystal Dynamics și Flying Hog Studios.

Conceput pentru a sărbători cea de-a 30-a aniversare a seriei, jocul promite „acrobații elegante prin morminte pierdute, secrete discrete împrăștiate în medii fascinante și puzzle-uri complexe pline de momente eureka care ne fac să tânjim după descoperiri”.

Tomb Raider: Catalyst, între timp, este prezentat ca „cel mai mare Tomb Raider de până acum”.

Aceasta va fi o aventură cu totul nouă, în care protagonista experimentată Lara Croft va „explora junglele dense, va escalada munți falnici și va coborî în ruine misterioase folosindu-se de tehnologia sa de aventură bogat personalizată”.

„Când secrete antice și forțe misterioase de pază sunt dezlănțuite de un cataclism mitic, Lara se grăbește să descopere adevărul ascuns sub peisajul fracturat al nordului Indiei, înainte ca cei mai notorii vânători de comori din lume să poată folosi puterea acestuia în propriul lor interes.

Pe măsură ce lumea antică se ciocnește cu prezentul, Lara trebuie să decidă în cine să aibă încredere dintre rivali și aliați, să prevină o catastrofă și să protejeze un secret care ar putea remodela viitorul”, indică un fragment de pe PS Blog.