Consolele devin din ce în ce mai scumpe / Microsoft și Sony au majorat prețurile pentru dispozitivele lor

În trecut, se considera că achiziționarea unei console de jocuri imediat după lansare era o idee proastă, deoarece era cea mai slabă variantă a experienței din perspectiva prețurilor. Consolele costau mult, iar jocurile erau puține, iar în timp toate acestea se ieftineau. În vremurile actuale, nu mai este cazul, întrucât consolele devin din ce în ce mai scumpe, conform TechCrunch.

Microsoft a majorat prețurile pentru seria Xbox

Cel mai recent exemplu vine de la Microsoft, care tocmai a crescut prețul actualei sale game Xbox, astfel încât modelul mai scump costă acum cu 150 de dolari mai mult decât la lansare. Creșterile de preț de săptămâna trecută au făcut ca Xbox Series X să ajungă la 649,99 dolari, în timp ce modelul mai mic, Series S, costă acum 399,99 dolari. Unul dintre motivele pentru care aceste creșteri sunt atât de dureroase este faptul că nu sunt primele.

Ambele console Xbox au avut prețurile majorate în luna mai a acestui an, iar în 2023, seria X a suferit o creștere în multe țări din afara SUA. Pentru a pune acest lucru în perspectivă, la lansarea sa în 2020, seria X costa 499 de dolari. Acum pare o adevărată afacere.

Desigur, Microsoft nu este singura companie care a luat această măsură. Sony a majorat prețul tuturor modelelor PS5 cu 50 de dolari în august, iar în aceeași lună Nintendo a majorat prețul consolei Switch originale cu 40 de dolari.

Accesoriile au devenit, de asemenea, mai scumpe, iar acum ne aflăm într-o perioadă în care jocurile precum Mario Kart World costă 80 de dolari. Motivul principal al acestor creșteri nu este un secret, chiar dacă companiile preferă să-l ascundă în spatele unor expresii precum „schimbări în mediul macroeconomic” sau „condiții de piață”.