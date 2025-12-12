VIDEO Remedy dezvăluie Control Resonant / Jocul va fi lansat pe PS5 în 2026

Următorul titlu din universul Control, numit Control Resonant, a fost anunțat de Remedy, în cadrul The Game Awards, scrie PushSquare.

Jocul va fi lansat pentru PS5 în 2026, iar mai jos puteți vedea trailerul de prezentare.

De data aceasta, Dylan Faden, fratele protagonistei din jocul anterior, va juca rolul principal, iar luptele se vor concentra pe lupta corp la corp.

„Veți explora Manhattanul, cu multiple „zone extinse” disponibile, fiecare ascunzând misiuni ramificate, întâlniri și evenimente pe care le puteți aborda în orice ordine. Această lume este vie, ciudată și rejucabilă, plină de descoperiri care răsplătesc curiozitatea și explorarea.

Control Resonant este cel mai mare joc pe care l-am creat vreodată și va fi lansat în 2026 pentru PlayStation 5. Abia așteptăm să vă împărtășim mai multe detalii în lunile următoare”, a declarat co-directorul creativ Mikael Kasurinen.