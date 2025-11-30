Ubisoft a confirmat că nu va mai lansa un al doilea DLC major pentru Assassin’s Creed Shadows, marcând o schimbare importantă față de strategia ultimului deceniu pentru seria Assassin’s Creed, potrivit IGN.

Primul – și acum singurul – DLC major, Claws of Awaji, a apărut în septembrie și oferă aproximativ 10 ore de conținut. Inițial, acesta făcea parte din abonamentul de sezon (season pass), însă planurile au fost modificate după ce Ubisoft a amânat lansarea jocului din noiembrie 2024 în februarie 2025. Ca gest compensator, DLC-ul a fost oferit gratuit celor care au plasat precomenzi, mulți fani presupunând că un al doilea pachet de conținut urma să fie anunțat ulterior, așa cum s-a întâmplat în mod tradițional cu titlurile mari ale seriei.

Declarații oficiale

Simon Lemay-Comtois, director asociat de joc, a clarificat situația într-un interviu acordat lui JorRaptor:

„În acest moment, pentru al doilea an după lansarea jocului nu este planificat niciun DLC de dimensiunea Awaji.”

El a amintit totuși că au existat excepții: Assassin’s Creed Mirage a primit un DLC la doi ani după lansare. Pentru Shadows, însă, nu există deocamdată indicii că se va repeta același scenariu.

Această decizie reprezintă o schimbare notabilă față de practica recentă a Ubisoft. Assassin’s Creed Origins (2017) a primit două DLC-uri mari, Odyssey (2018) tot două, iar Valhalla (2020) chiar trei, pe lângă numeroase actualizări suplimentare. Chiar și Mirage, un joc mai compact, fusese conceput inițial ca DLC pentru Valhalla înainte de a deveni un titlu de sine stătător.

Planuri pentru viitor

Lemay-Comtois a precizat că Ubisoft pregătește în continuare conținut post-lansare pentru Shadows, însă nu sub forma unor DLC-uri majore:

„Încercăm să ne reajustăm puțin pentru al doilea an de la lansare. Am învățat multe din primul an, iar conținutul din anul următor va apărea mai rar, dar va fi mai substanțial.”

Strategia din primul an s-a concentrat pe actualizări mici și rapide, menite să răspundă prompt la feedback. Pentru 2026, direcția se schimbă:

„Nu mai trebuie să stingem incendii, așa că obiectivul este să lansăm bucăți consistente de conținut, care să îi facă pe jucători să revină.”

Motivele deciziei

Potrivit lui Lemay-Comtois, schimbarea strategiei este legată de provocările tehnice ale jocului.

Shadows ar fi reprezentat un „salt tehnologic major”:

„Dezvoltarea motorului grafic a necesitat mult timp și o mare parte din resurse. De aceea, planurile pentru post-lansare nu au fost clare la fel de repede ca în cazul altor jocuri unde tehnologia era mai stabilă.”

Echipa a început pregătirile târziu, iar amânarea datei de lansare a remodelat complet calendarul:

„Planurile s-au schimbat radical, iar după amânare a trebuit să ne adaptăm. Feedbackul pre-lansare ne-a obligat să prioritizăm rezolvarea problemelor și să adăugăm funcționalitățile cerute de fani.”

Pentru 2026, Shadows va primi actualizări similare ca dimensiune cu cea recentă, care a introdus o o misiune nouă legată de firul narativ, un crossover cu Attack on Titan și un easter egg legat de Isu. Lemay-Comtois nu a precizat dacă aceste update-uri vor fi gratuite.

Context mai larg

Decizia vine într-un moment în care Ubisoft lucrează simultan la mai multe proiecte Assassin’s Creed: un posibil remake Black Flag, un spin-off multiplayer și misteriosul Assassin’s Creed: Hexe. Între timp, studioul Ubisoft Quebec – cel care a dezvoltat Shadows – ar fi început deja munca preliminară pentru următorul titlu major al seriei.

Lemay-Comtois subliniază că direcția adoptată pentru Shadows este experimentală:

„Încercăm o nouă abordare, cu actualizări mai mici și mai reactive, pentru a vedea cum reacționează comunitatea. Lecțiile învățate ne vor ghida și în proiectele viitoare.”