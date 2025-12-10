Industria de taximetrie continuă procesul de digitalizare, iar Speed Taxi face un nou pas în această direcție. Compania a prezentat o versiune modernizată a aplicației sale mobile, care le permite clienților să achite cursele direct de pe telefon, utilizând servicii precum Google Pay, Apple Pay sau Revolut Pay, potrivit StartupCafe.ro.

Anunțul a fost făcut miercuri de Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR).

Potrivit datelor comunicate, noua platformă integrează o flotă de peste 1.000 de autoturisme branduite Speed Taxi, la care se adaugă aproximativ 500 de șoferi parteneri din alte dispecerate colaboratoare.

Facilități oferite de noua aplicație

Printre opțiunile integrate în noua versiune a aplicației se numără:

Plăți digitale – cursele pot fi achitate instant prin Apple Pay, Google Pay sau Revolut Pay

Drink Safe – un serviciu special prin care utilizatorii pot solicita un șofer care să conducă propriul lor vehicul atunci când nu se simt în stare să o facă

Programare anticipată – posibilitatea de a rezerva o cursă pentru o dată și oră specifică din viitor

Despre companie

Speed Taxi funcționează pe piața românească din 2002, fiind fondată de Alexandru Nedelescu și Andrei Gafiță. După decesul neașteptat al lui Nedelescu în 2013, când acesta avea doar 37 de ani, conducerea companiei a revenit în totalitate lui Gafiță. Astăzi, structura de business Speed Taxi, formată din mai multe entități juridice, este administrată de Andrei Gafiță împreună cu Camelia Marin.