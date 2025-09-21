FOTO Scania lansează opțiuni hibride pentru autobuzele sale / Motorul termic este compatibil cu normele de poluare Euro 7

Pe măsură ce sistemele de propulsie hibride iau tot mai mare amploare, și producătorii de autobuze sunt dornici să ia parte la acest trend, iar un exemplu este Scania. Suedezii, filială a grupului Volkswagen, au prezentat primul lor autobuz plug-in hybrid în efortul de a reduce emisiile, predominant în orașele aglomerate, anunță Scania într-un comunicat de presă.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Sistemul hibrid, format dintr-un motor diesel și două electrice

Noua platformă este gândită atât pentru autobuze de distanță scurtă, cât și pentru autocare, dar Scania spune că acest sistem este cel mai bun pentru drumuri de distanță lungă realizate de autocare. Sistemul hibrid constă dintr-un motor diesel nou, de 13 litri, ce combină o baterie de înaltă tensiune și două motoare electrice integrate în cutia de viteze automată.

Motorul cu ardere internă este cu 8% mai eficient decât predecesorul său și este compatibil cu viitoarele standarde de emisii Euro 7. Bateria de 89 kWh, proiectată și construită intern, poate asigura o autonomie electrică de până la 80 de kilometri cu o încărcare completă.

În ceea ce privește încărcarea, autobuzul PHEV al Scania poate accepta 130 kW de putere la 200 A folosind o priză CCS2 situată în partea dreaptă a caroseriei. Încărcarea se poate face și folosind motorul cu ardere internă ca generator.

Autocarul poate trece automat în modul electric

Cele două motoare electrice dezvoltă împreună 389 cai putere, în timp ce motorul diesel este disponibil în două configurații de putere, fie 420 CP, fie 460 CP. Cu această configurație, autobuzul PHEV fabricat în Suedia poate funcționa cu motorină pe distanțe lungi, iar când trebuie să intre în oraș, motorul cu ardere internă poate fi oprit.

Mai mult, șoferul poate utiliza funcția de geofencing a companiei pentru a automatiza trecerea la alimentarea complet electrică. Sistemul PHEV al Scania este disponibil pentru autobuze și autocare în două dimensiuni de caroserie. Indiferent de tipul caroseriei sau de numărul de roți, sistemul de propulsie este exclusiv cu tracțiune pe două roți, fiind disponibile configurații cu patru și șase roți.

Producătorul de autobuze deținut de Grupul Volkswagen nu este primul care oferă un model PHEV, dar este unul dintre puținii. Solaris din Polonia are un autobuz urban hibrid plug-in, iar King Long din China a oferit un autobuz urban cu o configurație similară cu noul model Scania.