ANAF blochează plățile Uber și Bolt către 100 de firme cu flote de mașini / Operațiunea este lansată la nivel național

Agenția Națională Antifraudă (ANAF) a decis suspendarea la nivel național a plăților Uber și Bolt către 100 de firme cu flote și șoferii acestora. Conform Profit.ro, decizia este parte a unei anchete fiscale aflate în desfășurare ce vizează cele două platforme de ride sharing.

Firmele sunt printre cele mai mari din România

Decizia Antifraudă transmisă către Uber și Bolt, respectiv instituirea de măsuri asiguratorii pe sumele care ar fi trebuit să ajungă la firme, este parte a acțiunilor luate împotriva evaziunii fiscale din acest segment. Nu sunt vizate platformele în sine, ci firme care activează pe cele două platforme.

ANAF a luat această decizie deoarece multe firme de flote prezente pe platformele de ride sharing nu sunt proprietarele mașinilor, ci sunt luate în comodat de la alte companii. Șoferii lucrează pentru companiile de la care s-au închiriat mașinile, dar acestea nu contribuie la bugetul statului.

Cele două platforme au fost notificate cu privire la suspendarea plăților. Ca urmare a măsurii, accesul online pentru generarea de venituri este temporar restricționat. Din informațiile obținute de Profit.ro, această situație se aplică la nivel național, în toate județele, pentru flotele vizate și șoferii respectivi activi pe cele mai mari platforme de ride sharing din România.

Evaziune de amploare a firmelor care activează pe Uber și Bolt

În ultimul timp, ANAF a identificat cazuri de evaziune fiscală tot mai multe și tot mai mari. Inspectorii au descoperit o schemă de evaziune fiscală ce a creat un prejudiciu de 266,5 milioane de lei la bugetul statului. Potrivit inspectorilor antifraudă, o societate-paravan reținea un comision de 5–10% din sumele primite de la platformele de transport alternativ, iar diferența de sumă era redistribuită șoferilor, fără fiscalizare.

În urma investigațiilor derulate pe parcursul acestui an, ANAF a identificat nereguli privind impozitul pe venit și neplata unor contribuții obligatorii aferente salariilor. Inspectorii au dat și sancțiuni contravenționale pentru alte abateri constatate, în cuantum total de aproximativ 4,8 milioane de lei, se arată într-un comunicat de presă al ANAF.

Potrivit agenției naționale, o societate-paravan reținea un comision de 5-10% din sumele primite de la platformele de ride sharing, iar diferența de sumă era redistribuită șoferilor, fie cash sau prin virament, fără fiscalizare. Pentru a combate acest fenomen, inspectorii Antifraudă au sesizat organele de urmărire penală în 90 de cazuri. De asemenea, au fost identificate și 30 de situații în care șoferii nu foloseau aparate de marcat fiscale și nu emiteau bonuri, fiind sancționați conform legii.