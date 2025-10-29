Uber și Nvidia se aliază pentru a lansa o flotă globală de 100.000 de vehicule autonome începând cu 2027

Doi dintre cei mai mari jucători americani din tehnologie și mobilitate, Uber și Nvidia, au anunțat un parteneriat care marchează o etapă majoră în dezvoltarea transportului autonom. Începând din 2027, Uber intenționează să introducă în circulație o flotă globală de 100.000 de vehicule fără șofer, bazate pe platforma de inteligență artificială Nvidia Drive AGX Hyperion 10, conform AFP.

Potrivit comunicatului emis de Nvidia, proiectul va fi realizat în colaborare cu mai mulți producători auto, printre care Stellantis și Mercedes-Benz. Sistemul propus combină o platformă software de conducere autonomă cu un calculator de bord conectat la senzori – camere, radare, lidar și ultrasunete – capabile să interpreteze mediul înconjurător și să controleze vehiculul.

Aceste tehnologii permit atingerea nivelului 4 de autonomie, în care mașina se poate deplasa fără intervenția unui șofer, dar doar în condiții bine definite, precum zone delimitate sau vreme favorabilă. În astfel de cazuri, prezența unui șofer uman nu mai este necesară.

„Împreună cu Uber, creăm un cadru care va permite întregii industrii să lanseze flote autonome la scară largă”, a declarat Jensen Huang, CEO-ul Nvidia. El a subliniat că arhitectura companiei sale este „antrenată pe trilioane de kilometri de conducere reală și simulată”, iar ceea ce „era odinioară științifico-fantastic devine rapid o realitate cotidiană”.

Uber operează deja curse fără șofer, însă doar la scară limitată, prin parteneriate cu Waymo – filiala Google specializată în vehicule autonome – în orașele americane Austin (Texas) și Atlanta (Georgia). Noul acord extinde ambiția companiei la nivel global, vizând un model de implementare industrială, susținut de producători auto consacrați.

Proiectul include și colaborări cu startupuri din domeniul mobilității autonome, precum May Mobility, Avride și producătorul de vehicule electrice Lucid. Uber deține deja o participație de 3% în Lucid și a anunțat că intenționează să lanseze o flotă de mașini autonome ale acestei mărci într-un „mare oraș american” până la finalul anului 2026.

Constructorul Stellantis, care deține mărcile Peugeot, Chrysler și Fiat, a salutat parteneriatul, văzându-l ca pe o continuare firească a propriei strategii de dezvoltare în domeniul robotaxiurilor. „Această inițiativă marchează un progres major în strategia globală a Stellantis în materie de vehicule autonome, după acordul recent cu compania chineză Pony.ai”, a transmis grupul.

Nvidia intenționează, de asemenea, să își extindă soluțiile și către sectorul transportului de marfă, în colaborare cu Aurora, Volvo Autonomous Solutions și Waabi, semn că tehnologia autonomă se pregătește să pătrundă și în logistica rutieră.

Potrivit expertului Marc Amblard, director al Orsay Consulting, Uber este „platforma ideală pentru lansarea robotaxiurilor la scară mare”, iar Nvidia devine „un actor aproape indispensabil al industriei tech, alături de producătorii auto”. El consideră că următorul pas va fi integrarea software-urilor de conducere furnizate de companii specializate precum Waymo sau Pony.ai.

În Statele Unite, competiția se intensifică. Waymo are deja o flotă de aproximativ 2.000 de vehicule autonome în cinci orașe, iar Tesla și Amazon (prin filiala Zoox) testează propriile servicii în Austin, Las Vegas și San Francisco.

Prin acordul dintre Uber și Nvidia, piața globală a robotaxiurilor intră într-o nouă etapă: cea a scalării industriale. Ceea ce până acum părea un experiment izolat se transformă treptat într-o infrastructură mondială de transport autonom, pregătită să redefinească modul în care oamenii se deplasează în marile orașe.