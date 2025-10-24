Profituri peste așteptări pentru Nokia, pe fondul creșterii cererii pentru AI și servicii de cloud

Compania finlandeză Nokia a raportat profituri pentru al treilea trimestru peste așteptările pieței, impulsionate de cererea puternică pentru produse optice și cloud, inclusiv vânzările de centre de date axate pe AI, în urma achiziției Infinera. Reuters titrează că acțiunile companiei au crescut cu 10,6% la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, adăugând 3 miliarde de euro la valoarea de piață a companiei.

Nokia emisese o avertizare privind profitul în iulie

Profitul operațional al Nokia comparabil în trimestrul încheiat în septembrie a atins 435 de milioane de euro. Analiștii chestionați de LSEG se așteptau ca același indicator să atingă 342 de milioane de euro.

Tarifele americane, încetinirea pieței și slăbirea dolarului au afectat activitatea companiei din Finlanda în acest an, determinând-o să emită o avertizare privind profitul în iulie. Compania a pierdut teren pe piața de telecomunicații din America de Nord, deoarece operatorul american AT&T renunță treptat la contractul 5G cu Nokia în favoarea rivalului nordic Ericsson, care a câștigat un contract de 14 miliarde de dolari în 2023.

Cu toate acestea, vânzările nete trimestriale ale grupului au crescut cu 12% până la 4,83 miliarde de euro, peste prognoza de 4,6 miliarde, ajutate de creșterea puternică a rețelelor optice și a serviciilor cloud.

Rețelele mobile, principala activitate a Nokia

Producătorul finlandez de echipamente de telecomunicații depășește rivalul său suedez Ericsson, subliniind sentimentul contrastant al investitorilor față de cei doi producători nordici de echipamente de telecomunicații în acest an. Nokia a declarat că clienții din domeniul inteligenței artificiale și al cloud-ului au reprezentat 6% din vânzările nete ale grupului și 14% din vânzările de infrastructură de rețea, rețelele optice înregistrând o creștere de 19% pe baza unei monede constante.

Rețelele mobile rămân activitatea principală a Nokia, dar compania a investit în AI, inclusiv prin achiziția recentă a firmei americane de rețele optice Infinera.

„Cererea pentru AI și centrele de date continuă să fie robustă. De fapt, din perspectiva noastră, aceasta continuă să accelereze”, a declarat Justin Hotard, directorul executiv al Nokia.

Compania finlandeză se așteaptă la un profit operațional anual între 1,7 și 2,2 miliarde de euro, o ușoară creștere față de intervalul anterior de până la 2,1 miliarde. Anterior, compania declarase că a doua jumătate a anului 2025 va fi mai puternică decât prima.