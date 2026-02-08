Vânzările globale de semiconductori ar urma să atingă anul acesta pragul simbolic de 1.000 de miliarde de dolari, pe fondul cererii accelerate generate de investițiile masive în infrastructura pentru inteligență artificială.

Estimarea a fost făcută vineri de Asociația Industriei de Semiconductori (SIA), organizație care reprezintă majoritatea producătorilor de cipuri din Statele Unite, potrivit Reuters.

Datele publicate de SIA arată că în 2025 vânzările globale de semiconductori au crescut cu 25,6% față de anul precedent, ajungând la 791,7 miliarde de dolari. Ritmul puternic de creștere este așteptat să continue și în acest an, în condițiile în care marile companii tehnologice din întreaga lume investesc sume de ordinul miliardelor de dolari în construirea de centre de date dedicate aplicațiilor de inteligență artificială.

Principalul motor al acestei expansiuni îl reprezintă cipurile informatice avansate, utilizate în special pentru antrenarea și rularea modelelor AI. Acest segment, dominat de producători precum Nvidia, Advanced Micro Devices și Intel, a înregistrat anul trecut o creștere de aproape 40%, vânzările urcând la 301,9 miliarde de dolari, ceea ce îl transformă în cea mai mare categorie din industria semiconductorilor.

Pe locul al doilea se situează cipurile de memorie, un alt sector esențial pentru funcționarea sistemelor AI și a centrelor de date. Vânzările acestora au crescut cu 34,8% în 2025, până la 223,1 miliarde de dolari, reflectând cererea tot mai mare pentru soluții de stocare rapidă și de mare capacitate.

Potrivit SIA, impactul boom-ului AI nu se limitează însă la câțiva jucători mari sau la segmentele de vârf ale pieței, ci se resimte în aproape toate ramurile industriei cipurilor. John Neuffer, președintele și directorul general al organizației, a declarat că, în urma unei vizite recente în Silicon Valley, a constatat un optimism generalizat inclusiv în rândul companiilor mai mici din domeniu.

„Mesajul pe care l-am auzit în mod constant a fost că nimeni nu știe exact cum va evolua extinderea AI pe termen lung, dar că portofoliile de comenzi sunt pline. Cel puțin pentru următorul an, industria se află pe o traiectorie solidă de creștere”, a afirmat Neuffer pentru Reuters.

Dacă tendințele actuale se mențin, industria semiconductorilor ar putea intra într-o nouă etapă de expansiune susținută, cu implicații majore pentru lanțurile globale de aprovizionare și pentru competiția tehnologică dintre marile economii ale lumii.