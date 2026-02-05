Mari producători de calculatoare personale, precum HP, Dell, Acer şi Asus, iau în calcul pentru prima dată posibilitatea de a se aproviziona cu cipuri de memorie de la producători chinezi, în contextul unei crize globale de ofertă care afectează industria IT, relatează Reuters.

Lanţurile globale de aprovizionare cu componente electronice se confruntă cu un deficit accentuat de cipuri de memorie, esenţiale pentru o gamă largă de produse, de la smartphone-uri şi laptopuri până la centre de date. Lipsa acestor componente pune presiune asupra calendarului de lansare a unor produse noi şi contribuie la creşterea costurilor pentru producători.

Potrivit Nikkei Asia, care citează surse apropiate situaţiei, HP a început să evalueze oferta companiei chineze ChangXin Memory Technologies (CXMT), cu scopul de a-şi diversifica opţiunile de aprovizionare. Producătorul american intenţionează să monitorizeze evoluţia pieţei de cipuri de memorie până la mijlocul anului 2026. În cazul în care deficitul de memorii DRAM persistă, iar preţurile continuă să crească, HP ar putea începe aprovizionarea de la CXMT, aceasta urmând să fie prima dată când compania cumpără cipuri de memorie de pe o piaţă din afara Statelor Unite.

Şi Dell analizează posibilitatea de a achiziţiona memorii DRAM de la CXMT, pe fondul temerilor că preţurile pentru aceste componente vor continua să crească pe parcursul anului 2026, potrivit aceleiaşi surse.