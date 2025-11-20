dark
Tribunalul General al UE respinge solicitarea Amazon de a elimina desemnarea sa ca platformă supusă cerințelor mai stricte ale Comisiei Europene

Redacția TechRider
20 noiembrie 2025
Centru de date Amazon
Sursa foto: Michael Sohn / AP / Profimedia
Tribunalul General al Uniunii Europene (parte a Curții de Justiție a UE) a respins cererea Amazon de a elimina desemnarea sa ca platformă supusă cerințelor mai stricte în conformitate cu normele UE privind conținutul online, relatează Reuters.

Amazon a contestat legalitatea prevederii din Legea serviciilor digitale a UE care specifică care platforme online sunt etichetate ca „foarte mari”. Aceste companii sunt obligate să depună eforturi suplimentare pentru a combate conținutul ilegal și dăunător de pe platformele lor.

A doua instanță ca importanță din UE a declarat că Executivul european a avut dreptate să considere că piețele care depășesc pragul de 45 de milioane de utilizatori pot fi incluse în acest grup, deoarece și ele pot reprezenta un risc pentru societate.

Amazon a precizat că este dezamăgită de hotărâre și că intenționează să introducă o cale de atac.

„Statutul de platformă online foarte mare a fost conceput pentru a aborda riscurile sistemice prezentate de companiile foarte mari care au ca sursă principală de venit publicitatea și care distribuie discursuri și informații”, a transmis compania într-un comunicat.

„Magazinul Amazon, ca piață online, nu prezintă astfel de riscuri sistemice; acesta vinde doar bunuri și nu difuzează sau amplifică informații, puncte de vedere sau opinii”.

Cu toate acestea, în hotărârea sa, instanța a afirmat că riscurile sunt generate de „diseminarea de conținut ilegal sau încălcarea drepturilor fundamentale, inclusiv protecția consumatorilor”, și a menționat că intervenția este justificată.

„Obligațiile impuse acestor platforme … au scopul de a preveni aceste riscuri, chiar dacă ele implică sarcini financiare semnificative pentru aceste platforme”, a adăugat instanța.

Instanța a respins, de asemenea, toate celelalte argumente invocate de gigantul american al comerțului online.

