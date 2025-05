Google își schimbă subtil logo-ul, pentru prima dată în 10 ani

Logo-ul „G” al motorului de căutare Google a fost modificat cu un subtil gradient de culori pe anumite dispozitive Android și iOS, relatează BFM TV.

Trebuie să aveți ochiul format pentru a observa această ajustare foarte subtilă, notează sursa citată. Astfel, aceasta este prima schimbare de logo din partea Google în ultimii aproape zece ani.

După cum a observat 9to5Google și unii utilizatori de internet pe X (fostul Twitter), acum, iconicul „G” al companiei combină culorile roșu, galben, verde și albastru ale logo-ului într-un gradient.

Deocamdată, schimbarea logo-ului nu apare pe toate telefoanele Android, ci doar pe telefoanele Pixel. Aplicația Google pe iOS afișează, de asemenea, această actualizare. Ajustarea ar trebui să se facă treptat, deși Google nu a făcut niciun anunț oficial cu privire la această schimbare de logo.

Did Google just update their iOS app icon? I wonder if other Google apps, such as Maps, will get the same treatment. pic.twitter.com/J6EPWmCYdV

— Neabfi (@Neabfi) May 12, 2025