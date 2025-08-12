BREAKING Startup-ul AI Perplexity face o ofertă de 34,5 miliarde de dolari pentru a cumpăra browserul Chrome de la Google

Startup-ul american de inteligență artificială Perplexity a anunțat marți că a transmis o ofertă oficială către Google pentru achiziția browserului Chrome, în valoare de 34,5 miliarde de dolari. Mișcarea vine în contextul în care gigantul tehnologic se confruntă cu posibile măsuri impuse de autoritățile americane în urma procesului antitrust privind monopolul în domeniul căutărilor online, transmite Bloomberg.

Oferta nesolicitată a fost trimisă în această dimineața către Alphabet Inc., compania-mamă a Google, a precizat un purtător de cuvânt al Perplexity. Aceasta vine la scurt timp după ce și rivalul OpenAI și-a manifestat interesul pentru achiziția Chrome, care, alături de platforma open-source Chromium, este principala modalitate prin care utilizatorii accesează internetul pe calculatoare.

Anul trecut, un judecător federal din SUA a stabilit că Google deține un monopol ilegal în sectorul căutărilor online. Ca urmare, guvernul american a propus mai multe măsuri, printre care vânzarea browserului Chrome și acordarea de licențe pentru datele de căutare către competitori. Judecătorul Amit Mehta, care a instrumentat cazul, urmează să emită în următoarele zile o decizie privind remediile menite să împiedice monopolizarea pieței.

Perplexity, cu sediul în San Francisco, este o companie care încearcă să atragă utilizatori printr-un motor de căutare bazat pe inteligență artificială. La începutul acestui an, a obținut o finanțare de 100 de milioane de dolari, evaluarea companiei ajungând la 18 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg News. Această diferență semnificativă față de suma oferită pentru Chrome a ridicat întrebări cu privire la capacitatea de finanțare a tranzacției.

„Mai multe fonduri mari de investiții au fost de acord să finanțeze integral tranzacția”, a declarat Dmitry Shevelenko, directorul de afaceri al Perplexity.

Nu este prima dată când Perplexity înaintează o ofertă pentru un activ major din domeniul tehnologiei înainte de o posibilă vânzare impusă de autorități. În acest an, compania a propus și o fuziune cu operațiunile TikTok din SUA, deținute de ByteDance Ltd., în contextul în care platforma video se confruntă cu o posibilă interdicție pe piața americană fără un acord.

Interesul pentru piața browserelor web a crescut recent, pe măsură ce companiile de inteligență artificială dezvoltă agenți capabili să îndeplinească sarcini complexe, precum cumpărăturile online, în numele utilizatorilor. Perplexity pregătește lansarea propriului browser, denumit Comet, care va integra un agent AI.

În ceea ce privește planurile pentru Chrome, compania a precizat că nu va face „modificări ascunse” asupra browserului. „Aceasta face parte din angajamentul nostru pentru continuitate și opțiuni pentru utilizatori și va fi probabil văzută ca un avantaj de stabilitate atât pentru Google, cât și pentru numeroșii săi agenți de publicitate”, a transmis purtătorul de cuvânt al Perplexity.

Dacă tranzacția va fi acceptată și aprobată de autorități, Perplexity intenționează să investească 3 miliarde de dolari în următorii doi ani pentru dezvoltarea Chrome și Chromium. De asemenea, compania plănuiește „să facă oferte de angajare unei părți considerabile din echipa Chrome”. Oferta înaintată către Google nu include nicio participație în Perplexity, măsură menită să evite eventuale probleme de concurență.