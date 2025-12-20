Apple a publicat o versiune actualizată a acordului de licență pentru dezvoltatori, care îi permite companiei să recupereze sume neplătite direct din plățile pe care le procesează în numele acestora. Măsura vizează în principal comisioane, taxe și alte obligații financiare pe care Apple consideră că dezvoltatorii le datorează, conform TechCrunch.

Mecanismul de recuperare a sumelor

Potrivit noului acord, Apple își rezervă dreptul de a „compensa sau recupera” sumele restante, inclusiv prin deducerea lor din achizițiile în aplicație realizate de utilizatori finali. Acestea pot include plăți pentru bunuri digitale, servicii, abonamente sau taxe unice pentru aplicații plătite. Documentul prevede că recuperarea sumelor poate avea loc „în orice moment” și „din când în când”.

Impact asupra sistemelor externe de plată

Modificarea afectează în special dezvoltatorii din regiunile unde legislația locală permite utilizarea sistemelor externe de plată. În astfel de cazuri, dezvoltatorii sunt obligați să raporteze către Apple veniturile obținute prin aceste sisteme, pentru a plăti comisioanele sau taxele aplicabile. Noul cadru contractual oferă Apple o pârghie suplimentară în situațiile în care consideră că veniturile au fost subraportate.

Acordul nu precizează în mod clar modul în care Apple va stabili dacă există sume datorate. Tipurile de plăți care pot varia în timp sunt însă limitate și includ comisioane, taxe și impozite. Un exemplu relevant este Core Technology Fee (CTF) aplicată în Uniunea Europeană. Aceasta este în prezent de 0,50 euro pentru fiecare primă instalare anuală care depășește pragul de un milion, calculat pe ultimele 12 luni.

Noul mecanism de comision pentru UE

Începând cu ianuarie 2026, Apple va înlocui CTF cu un nou mecanism, denumit Core Technology Commission (CTC). Acesta va fi un comision procentual, mai complex. CTC va fi colectat de la aplicațiile care folosesc metode externe de plată sau care sunt distribuite în baza termenilor alternativi de afaceri aplicați în UE.

Extinderea responsabilității financiare

Un alt element important din acordul actualizat este extinderea responsabilității financiare. Apple își acordă dreptul de a recupera sumele neplătite nu doar de la contul principal al dezvoltatorului, ci și de la „afiliați, companii-mamă sau subsidiare”. În practică, acest lucru înseamnă că datoriile ar putea fi acoperite din veniturile generate de alte aplicații ale aceluiași dezvoltator sau ale grupului din care face parte.

Schimbările sunt detaliate în Anexele 2 și 3 ale acordului, în secțiunea 3.4, care se referă la livrarea aplicațiilor către utilizatorii finali.

Alte modificări ale acordului

Actualizarea include și alte modificări. Apple introduce prevederi legate de tehnologia de verificare a vârstei, noi termeni pentru aplicațiile iOS din Japonia și cerințe suplimentare pentru anumite funcționalități. Printre acestea se numără reguli privind asistenții vocali activați prin butonul lateral al iPhone-ului și interdicția de a facilita înregistrări realizate fără știrea utilizatorilor.

Apple precizează că aplicațiile nu pot fi concepute pentru a permite înregistrări audio, video sau de ecran ale altor persoane fără ca acestea să fie informate. Compania nu interzice explicit aceste funcții, dar introduce o formulare care lasă loc de interpretare în aplicarea regulii.