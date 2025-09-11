Oracle se apropie de o evaluare de un trilion de dolari / Co-fondatorul Larry Ellison, pe cale să-l depășească pe Musk și să devină cel mai bogat om din lume

Acțiunile Oracle au crescut joi, adăugându-se la o serie record în sesiunea anterioară și ridicând acțiunile din sectorul tehnologic, pe măsură ce compania se apropie de clubul giganților de 1 trilion de dolari, datorită câștigurilor în creștere din afacerea sa de cloud AI, relatează Reuters.

Creșterea remarcabilă a producătorului de software pentru întreprinderi, alimentată de o serie de tranzacții cloud de miliarde de dolari, pune în lumina reflectoarelor lupta pentru puterea de calcul a companiilor care investesc miliarde pentru a deveni lideri în cursa AI. Creșterea acțiunilor îl plasează, de asemenea, pe cofondatorul Oracle, Larry Ellison, pe cale să-l depășească pe Elon Musk, cel mai bogat om din lume.

„Oracle a aprins focul sub comerțul reînviat cu AI”, a declarat Richard Hunter de la Interactive Investor, adăugând că perspectivele de cerere de miliarde de dolari ale companiei au declanșat un „efect de undă” pentru acțiunile legate de AI.

The Wall Street Journal a scris miercuri că OpenAI a semnat un acord de 300 de miliarde de dolari cu Oracle pentru puterea de calcul, unul dintre cele mai mari din istorie, care probabil reprezintă cea mai mare parte din noile venituri prezentate marți de Oracle.

Acțiunile Oracle au crescut cu 1,5% în tranzacțiile pre-market, după ce miercuri au urcat cu până la 35,9%, ridicând valoarea de piață a companiei la un nivel record de 933 miliarde de dolari, la ultima închidere.

Acțiunile companiei aproape s-au dublat în valoare în acest an, situându-se printre cele mai performante din indicele S&P 500, depășind câștigurile înregistrate de așa-numitele acțiuni Magnificent Seven.

Co-fondatorul Ellison a văzut cum averea sa netă a crescut cu aproape 100 de miliarde de dolari, ajungând la 392,6 miliarde de dolari, în mare parte datorită participației sale de 41% în Oracle, comparativ cu averea de 439,9 miliarde de dolari a CEO-ului Tesla, Musk, care încă se află în fruntea clasamentului global al averilor realizat de Forbes.

Acțiunile Oracle se tranzacționau la un preț superior față de cele ale concurenților săi din domeniul serviciilor cloud. Multiplul preț-câștig pe 12 luni era de 45,3, comparativ cu 31,3 pentru Amazon și 31 pentru Microsoft.