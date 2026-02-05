Acțiunile din sectorul software, sub presiune puternică: Investitorii se tem că AI ar putea rescrie parcursul industriei

Acțiunile companiilor din sectorul software se află sub o presiune puternică, pe fondul temerilor tot mai mari ale investitorilor că inteligența artificială ar putea perturba sau chiar înlocui o parte semnificativă a serviciilor software tradiționale.

Potrivit Axios, vânzările masive din ultimele zile indică una dintre cele mai dure schimbări de sentiment din ultimii ani pe Wall Street.

Corecția accentuată a tras în jos întreaga piață marți și este văzută de analiști drept primul test major al modului în care investitorii reacționează atunci când apar semnale concrete că AI nu mai este doar un instrument complementar, ci o potențială amenințare pentru un întreg sector.

Declanșatorul a fost lansarea de către Anthropic a unor noi capabilități de automatizare bazate pe inteligență artificială, destinate mai multor funcții din cadrul companiilor. Imediat după acest anunț, vânzările s-au concentrat inițial pe firmele de software juridic și pe cele din domeniul datelor, extinzându-se rapid la nivelul întregului sector.

Printre companiile afectate se numără Experian, London Stock Exchange Group, Thomson Reuters și LegalZoom, nume consacrate care până recent erau considerate relativ protejate de valurile tehnologice speculative. Ulterior, presiunea s-a propagat asupra întregii industrii de software listate.

Indicele iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a scăzut cu peste 14% în ultimele șase sesiuni de tranzacționare, după ce în luna ianuarie pierduse deja aproximativ 15%, cea mai slabă performanță lunară de după 2008. Analiștii vorbesc despre o deteriorare rapidă a sentimentului investițional.

„Este cel mai prost sentiment pe care l-am văzut vreodată în sectorul software”, se arată într-o notă a băncii Jefferies. Anurag Rana, analist la Bloomberg Intelligence, a descris sectorul drept „radioactiv”, într-o declarație pentru Axios.

Deși mulți investitori recunosc că inteligența artificială va crea, inevitabil, atât câștigători, cât și pierzători, problema este că nimeni nu știe încă cine va rămâne în picioare. În lipsa acestei clarități, mulți preferă să iasă complet din sector, în loc să parieze selectiv.

Anthropic încearcă, însă, să se poziționeze mai degrabă ca un partener al industriei software decât ca un concurent direct. Compania susține că produsele sale pot funcționa ca o interfață centrală, conectându-se în siguranță la o multitudine de aplicații și instrumente software care continuă să ruleze în fundal.

Claude, asistentul AI dezvoltat de Anthropic, poate „reda interfețe direct în cadrul său”, ceea ce ar putea genera, teoretic, un nivel mai mare de interactivitate și angajament cu sistemele de business existente. „Poate deveni un fel de pagină principală pentru interacțiunea cu alte sisteme”, a explicat Scott White, șeful de produs pentru companii la Anthropic.

Totuși, analiștii avertizează că această logică a complementarității ar putea fi doar o etapă intermediară. Pe termen lung, AI ar putea înlocui complet unele servicii software, în special în zonele unde automatizarea este ușor de standardizat.

„Îngrijorarea noastră este că narațiunile legate de comprimarea rolurilor și de așa-numita vibe coding ar putea impune un plafon de creștere pentru multe companii”, a scris Billy Fitzsimmons, analist la Piper Sandler, într-o notă adresată investitorilor.

Nu este pentru prima dată când Wall Street privește cu scepticism industria software. În trecut, ascensiunea telefoanelor mobile a fost percepută ca o amenințare existențială pentru afacerea Microsoft, pe fondul temerilor că utilizatorii vor renunța la computerele personale. Istoria a arătat însă contrariul: acțiunile Microsoft au crescut de aproape nouă ori în ultimul deceniu.

„Astfel de cicluri se repetă frecvent în software”, spune Rana de la Bloomberg Intelligence, subliniind că, în multe cazuri, companiile nu pot face mare lucru pentru a calma temerile pieței până când noile modele de afaceri se stabilizează.

În acest context, întrebarea-cheie pentru investitori rămâne deschisă: care este evaluarea corectă pentru companiile software ale căror modele de business ar putea fi profund afectate de inteligența artificială?