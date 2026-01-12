Startupul american LMArena, co-fondat de românul Ion Stoica, a atras la începutul anului 2026 o finanțare de 150 de milioane de dolari, care a dus compania la o evaluare de 1,7 miliarde de dolari, potrivit TechCrunch.

În urma investiției, LMArena a intrat în categoria startupurilor de tip „unicorn”, scrie StartupCafe.ro.

Finanțare de 150 de milioane de dolari

Runda de finanțare a fost condusă de fondul de investiții Felicis, alături de UC Investments, fondul de investiții al University of California, Berkeley. La rundă au participat și alți investitori importanți din zona de capital de risc. Prin această investiție, LMArena a ajuns să strângă în total 250 de milioane de dolari în aproximativ șapte luni.

Compania mai atrăsese anterior o finanțare de 100 de milioane de dolari, în luna mai 2025, când era evaluată la 600 de milioane de dolari. Noua rundă marchează o creștere semnificativă a valorii companiei într-un interval scurt de timp.

De la proiect academic la companie comercială

LMArena își are originile într-un proiect academic lansat în 2023 la UC Berkeley, sub numele Chatbot Arena.

Inițiativa a fost dezvoltată de cercetătorii Anastasios Angelopoulos și Wei-Lin Chiang și a fost finanțată inițial prin granturi și donații. Ulterior, proiectul a fost transformat într-o companie comercială, cu Ion Stoica în echipa de fondatori. Acesta este profesor universitar și antreprenor în domeniul tehnologiei, implicat în mai multe startupuri.

Platforma de evaluare a modelelor AI

Startupul este cunoscut pentru platforma sa de evaluare a performanței modelelor de inteligență artificială, bazată pe contribuțiile utilizatorilor.

Platforma permite compararea directă a două modele AI. Utilizatorul introduce un prompt, iar sistemul îl trimite către două modele diferite. Utilizatorul alege apoi răspunsul considerat mai bun. Aceste alegeri sunt folosite pentru realizarea unor clasamente publice.

Potrivit companiei, platforma are peste 5 milioane de utilizatori activi lunar, din 150 de țări. Aceștia generează aproximativ 60 de milioane de conversații în fiecare lună. Clasamentele realizate de LMArena evaluează modelele AI pe mai multe tipuri de sarcini, inclusiv text, dezvoltare web, viziune computerizată, generare de imagini și raționament.

Modelele analizate includ versiuni ale OpenAI GPT, Google Gemini, Anthropic Claude și Grok, precum și modele specializate pentru anumite tipuri de utilizare.

Acuzații privind influențarea clasamentelor

După ce a început să urmărească venituri comerciale, LMArena a colaborat cu mai multe companii dezvoltatoare de modele AI pentru a pune la dispoziția comunității modelele lor principale. În aprilie 2025, un grup de competitori a publicat un studiu în care a susținut că aceste colaborări ar fi permis influențarea rezultatelor din clasamente. Compania a respins public acuzațiile.

În septembrie 2025, LMArena a lansat serviciul comercial AI Evaluations. Prin acest serviciu, companiile, laboratoarele de cercetare și dezvoltatorii pot solicita evaluări ale modelelor AI realizate cu ajutorul comunității platformei. Compania afirmă că a ajuns la un venit anual recurent de aproximativ 30 de milioane de dolari, la mai puțin de patru luni de la lansare.

„Comunitatea LMArena numără în prezent peste 5 milioane de utilizatori activi lunar din 150 de țări, care generează împreună mai mult de 60 de milioane de conversații în fiecare lună. Acest volum permite o analiză aprofundată a capacităților modelelor în domenii precum programarea, raționamentul textual, utilizările profesionale și sarcinile creative”, transmite compania.

CEO-ul LMArena, Anastasios Angelopoulos, a anunțat că fondurile obținute vor fi folosite pentru extinderea echipei și pentru consolidarea activităților de cercetare. „Vino să lucrezi alături de mine, de cofondatorii mei, Ion Stoica și Wei-Lin Chiang, și de echipa noastră extraordinară, rezolvând zilnic noi provocări importante în cercetare și producție. Modelează viitorul alături de noi”, a scris acesta pe LinkedIn.